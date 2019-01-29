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/Блоги - Диета и фитнес

Наталья Самойленко
Наталья Самойленко
ДиетологВсе статьи автора

Кому противопоказаны молочные продукты

1.3т

Молочные продукты - добро, да не всем на пользу.

Недавно вы спрашивали, нужны ли детям молочные продукты. Такие продукты могут присутствовать в нашем рационе ситуативно, если нет на то противопоказаний.

Senfil.net

Senfil.net

Молочные продукты

Такими противопоказаниями могут быть:

1. Подтвержденная непереносимость лактозы.

2. Высокий инсулин.

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Дело в том, что инсулин молочкой очень сильно повышается. Практически все молочные продукты имеют высочайший инсулиновый индекс. Исключение: сливочное масло и сыр пармезан (выдержанные сыры). В случае повышенного инсулина мы, конечно, ведем речь о стопроцентном отказе от молочных продуктов.

Но в целом молочным продуктам найдется место в рационе даже тех, кто вышел из грудного возраста, если уметь ими правильно пользоваться!

Во-первых, такой прием пищи может быть не чаще одного раза в день. Ну не можем мы себе позволить творог, кефир, сыры и на завтрак, и на обед, и на ужин. Если вы позавтракали творогом, то в течение дня кисломолочные продукты мы не повторяем.

Во-вторых, размер порции имеет значение.

Рекомендуемая порция: творог - 100 г., кисломолочный напиток - 200-300 г., твердые сыры - 30-50 г.

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В-третьих, есть большая разница, в каком виде мы употребляем кисломолочные продукты.

Инсулиновый индекс творога, в который мы добавляем сладость (мед/варенье/фрукты), становится в два раза выше от такой комбинации, чем индекс творога в чистом виде. Творог со сладкими добавками для похудения никак не подходит!

Иногда мы видим, как у девчонок проходят проявления кандидоза, вздутие живота, если кисломолочные продукты держать под контролем. В некоторых ситуациях к этому эффекту приводит полное отсутствие молочки.

Как часто вы употребляете молочные продукты?

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Автор
Наталья СамойленкоНаталья Самойленко
Теги
диетамолочка
Источник
Источник:Іnstagram Натальи Самойленко
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