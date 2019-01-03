Кокос, уксус и ягоды: диетолог назвала 6 "суперпродуктов", чья полезность сильно преувеличенна

"Суперпродукт" стало модным словом в индустрии здоровья, описывающим группы настолько хороших продуктов, что им был присвоен чуть ли не "божественный" статус.

Утверждается, что такие продукты как кокосовое масло и яблочный уксус могут ускорить сжигание жира и значительно снизить заболеваемость сердца, а ягоды годжи, древесный уголь и пророщенные орехи обещают омолодить ваш кишечник. Однако австралийский диетолог Паула Норрис не поддержала ажиотаж по поводу "суперпродуктов" и развеяла некоторые мифы, связанные с ними, пишет Daily Mail.

Кокосовое масло

Люди использовали это масло в качестве маски для волос, очищающего средства для лица, увлажняющего крема и "полезного" дополнения к салатам, полагая, что его высокое содержание насыщенных жиров является отличным дополнением к их диете.

"Полезность для здоровья кокосового масла, повышение иммунитета, улучшение метаболизма и подавление аппетита не подтверждаются доказательствами", - сказала Норрис.

"Оно также имеет самый высокий уровень насыщенных жиров из всех масел - около 90 процентов. Хотя в настоящее время не известно, насколько это пагубно, но если вы решите использовать кокосовое масло для аромата, то делайте это осторожно", - предупреждает диетолог.

Яблочный уксус

Употребление этого вида уксуса перед завтраком назвали "идеальным способом", чтобы активизировать метаболизм. Но все не так, как кажется.

"Было показано, что он уменьшает GI еды с высоким GI - но это делает любой уксус.Он содержит пектин, который является пребиотическим волокном, которое питает полезные бактерии, но такое делают и просто яблоки и многие другие фрукты. При этом яблочный уксус повреждает зубы (стоматологи рекомендуют использовать соломинку)", - напомнила диетолог.

Уголь

Угольные зубные пасты хвалят как отбеливатель зубов и предлагают употреблять уголь, чтобы "очистить вашу систему". Но Норрис утверждает, что "есть много претензий и все еще не так много доказательств" полезности данного способа лечения.

"Если вы обнаружите, что это работает для вас каким-то образом, тогда отлично - но не тратьте впустую свои деньги ради этого", - говорит она.

Зеленые порошки

Обычно их добавляют в смузи для повышения концентрации витаминов и минералов, их можно купить во всех хороших "оздоровительных" магазинах и некоторых специализированных супермаркетах.

"Хотя они могут быть богаты антиоксидантами, они супер дорогие, и вы получите те же преимущества от употребления в пищу целых фруктов и овощей", - пояснила диетолог.

"Фактически, есть и другие полезные соединения в фруктах и овощах, которые могут помочь действию питательных веществ. Но вы их не получите из зеленых порошков, потому что они удалены в процессе обработки", - утверждает Норрис.

Ягоды

Ягоды годжи содержат большое количество витаминов А и С, которые важны для укрепления иммунитета и предотвращения заболеваний от насморка до рака.

"Да, они содержат антиоксиданты, но не лучше, чем то, что вы получаете от других, гораздо более дешевых (и многие скажут, гораздо вкусных) ягод", - сказала Норрис.

Аналогичная точка зрения может быть и с ягодой асаи, которая за последнее десятилетие резко возросла в популярности.

Активированные орехи

Чтобы активировать орех, человек должен замочить их на ночь в воде и соли, чтобы семена успели "прорасти". Тогда орех будет легче усваиваться вашей пищеварительной системой.

"Существует очень мало доказательств того, что вы получаете какие-либо дополнительные преимущества от активированных орехов по сравнению со стандартными орехами", - призналась Норрис.

Орехи, как правило, имеют высокую дозу полезных для сердца полиненасыщенных жиров и мононенасыщенных жиров, которые снижают уровень холестерина.

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