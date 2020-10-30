Когда полнота — это наследственное? ⠀
Моя полнота — это наследственное
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Я слышала это от сотни своих пациентов. И многие могли бы скептически отнестись к этому утверждению, однако, оказывается, в этих словах есть доля правды!
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Было проведено исследование (опубликованное в журнале PLOS Genetics), которое показало, что существует некий ген стройности, который гарантирует своим владельцам низкие цифры на весах.
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У людей с избыточным весом был обнаружен набор генов, который отвечал за склонность к легкому набору килограммов, а у стройных участников исследования этих генов не то что не наблюдалось... у них присутствовали гены, которые отвечали за здоровую стройность!
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Оказывается, действительно есть счастливчики (таких девушек называют "ведьмами"), для которых стройная фигура — не результат постоянных занятий спортом и соблюдения системы Самойленко, а выигрыш в генетической лотерее.
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Однако, результат этого исследования не может оправдывать нездоровый способ жизни! Ваше здоровье, стройность и самочувствие — в ваших руках. И чаще всего именно малоподвижный образ жизни, неправильный водный режим, недостаток сна и пристрастие к вредным продуктам становятся причиной набора излишнего веса.
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И даже то, что в вашей семье "все по женской линии" страдали избыточным весом еще не означает, что вы носитель "гена полноты". Возможно, дело лишь в нездоровых пищевых привычках всех членов семьи.
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Соблюдайте правило экватора, чаще проводите время на природе и в движении и ваше тело ответит вам красотой, стройностью и здоровьем, независимо от того, какими генами наделила вас природа.