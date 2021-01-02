Правильный выход из поста без вреда для здоровья: советы диетолога

Wellness-диетолог Татьяна Кихтева предупредила об обязательных этапах, которые нужно соблюдать после завершения Рождественского поста.

Чтобы не вызвать проблемы пищеварения и не начать быстро набирать вес после отказа от мяса и других продуктов животного происхождения, стоит задуматься о правильном переходе к привычному рациону. Эксперт по здоровому питанию Татьяна Кихтева рассказала OBOZREVATEL, как питаться в первую неделю после длительных ограничений в еде.

В православии Рождественский пост является 40-дневной подготовкой к достойной встрече Рождества Христова. Его цель – очистить не только душу от злых помыслов, но и организм от принятия животной пищи. В период с 28 ноября по 6 января православные христиане не едят мясо, молоко, сливочное масло и яйца, а рыбу и растительное масло – только в определенные дни.

Татьяна Кихтева раскрыла, что важнее всего знать перед началом выхода из Рождественского поста и что нельзя есть сразу после длительных ограничений.

"Очень важна поэтапность. То есть, ни в коем случае нельзя на следующий день после выхода из поста кушать сразу и мясо, и рыбу, и яйца, и молочные продукты. Нужно вводить эти продукты постепенно. Начинать лучше с легких блюд", – отметила диетолог.

По словам эксперта, достаточно соблюдать эти простые этапы:

В первый-второй день после выхода можно включить в меню яйца;

на третий-четвертый день добавить в рацион нежирные молочные продукты;

на пятый и шестой день включить рыбу;

на седьмой день уже можно начинать есть мясо.

Важно придерживаться этих этапов всего неделю, после чего уже можно кушать любимые блюда с животными белками.

"Это основное правило – ни в коем случае не нагружать сразу всем. Через неделю уже можно подключать обычное сбалансированное питание", – добавила Кихтева.

Также стоит отметить, что праздничные дни подарят украинцам дополнительные выходные, которые станут лишним поводом к "срывам". Диетолог посоветовала налегать на фрукты и рыбу вместо майонезных новогодних салатов. От жареного лучше отказаться.

"Не нужно есть никаких жареных и копченых продуктов, салаты, заправленные майонезом. Стоит в первую очередь смотреть на способ приготовления. Может быть рыба на пару, рыба запеченная или обычные простые салаты, фрукты", – заключила специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог рассказала что есть, чтобы чувствовать себя здоровее в зимний период. Так, причина усталости и недомогания с приходом холодов кроется в недостатке солнечного витамина.