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1 октября • обновлено в 14:52
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/ Диета и фитнес

Киркоров раскрыл секрет похудения на 30 кг

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Популярный российский певец Филипп Киркоров рассказал о том, как ему удалось похудеть на 30 кг.

Так, он отметил, что всего-лишь отказался от нескольких продуктов, пишет "НТВ".

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

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"Моя диета стара как мир, это рацион Майи Плисецкой, диета "Не жрать"... Последний прием пищи не позднее 18 часов, следующий - как минимум в 12 или 14 часов следующего дня", - уточнил Киркоров.

Также, по словам артиста, ему пришлось отказаться от выпечки, шоколада и газировки.

Киркоров после похудения

Киркоров после похудения

365news

Как ранее писал OBOZREVATEL, известная голливудская звезда Джессика Симпсон сумела похудеть почти на 50 килограммов после родов за полгода. До родов звезда весила около 100 килограммов.

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Тема
Диеты и фитнес
Персона
Филипп Киркоров
Тег
диета
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