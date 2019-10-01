Киркоров раскрыл секрет похудения на 30 кг

Популярный российский певец Филипп Киркоров рассказал о том, как ему удалось похудеть на 30 кг.

Так, он отметил, что всего-лишь отказался от нескольких продуктов, пишет "НТВ".

Филипп Киркоров

"Моя диета стара как мир, это рацион Майи Плисецкой, диета "Не жрать"... Последний прием пищи не позднее 18 часов, следующий - как минимум в 12 или 14 часов следующего дня", - уточнил Киркоров.

Также, по словам артиста, ему пришлось отказаться от выпечки, шоколада и газировки.

Киркоров после похудения 365news

Как ранее писал OBOZREVATEL, известная голливудская звезда Джессика Симпсон сумела похудеть почти на 50 килограммов после родов за полгода. До родов звезда весила около 100 килограммов.

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