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22 мая • обновлено в 11:18
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Наталья Самойленко
Наталья Самойленко
Диетолог Все статьи автора

Кето-диета: едим жирную еду и сжигаем жир

Есть жирную еду и сжигать жир — не выдумки! Это называется кето-диета!

Диета-сплошной читмил покорила Голливуд, Кремниевую долину, а теперь и сердца украинских блогеров — КЕТО-ДИЕТА.

Кето не только лечит болезни, но и гарантирует стремительную потерю веса без голода, срывов и тяги к сладкому, а как бонус вы наполняетесь энергией, как новенькая батарейка.

Как выглядит кето-рацион?

Это практически отсутствие углеводов — 5%, небольшое присутствие белка — 15-20% и большое количество качественных жиров — 75% всей еды, которую употребляете.

⠀ Зачем нам нужно столько жиров?

Главный источник энергии для нашего организма — глюкоза. В организм она поступает с углеводами. Но когда углеводов в рационе слишком мало, запасы глюкозы не пополняются, организм начинает использовать в качестве энергии жировые отложения и жиры, поступающие с едой. Печень начинает вырабатывать органические вещества "кетоны", которые и становятся новым, более качественным топливом для нашего организма. Этот процесс называется "кетозом".

Войдя в кетоз, вы как будто заново рождаетесь! Концентрация повышается, память улучшается, сон становится крепче, а талия — тоньше, не чувствуете голода и постоянного желания перекусить чем-то вкусненьким.

Но для поддержания состояния кетоза важно исключить все источники глюкозы: фрукты, все, что содержит муку и сахар, каши и все злаки, крахмалистые овощи, бобовые. Единственный фрукт, который разрешается — это авокадо.

Вы не сможете перехватить печенюшку и вернуться на кето-диету как ни в чем не бывало.

Самостоятельно садиться на кето-диету я не рекомендую. Да, это отличная диета, жиросжигание происходит быстрее, чем на обычных других программах питания, плюсов масса, но я призываю быть более ответственными и начать свой кето-путь со специалистом!

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Автор
Наталья Самойленко Наталья Самойленко
Место
Украина
Тег
похудение
Источник
Источник: Instagram Натальи Самойленко
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