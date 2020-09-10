Картошка, рис, макароны: диетолог развеяла мифы о вредных продуктах для похудения
Диетолог Альбина Комиссарова развенчала миф о том, что при похудении нельзя употреблять картофель, макароны, сливочное масло и белый рис.
Она также добавила, что невозможно поправиться от какого-то конкретного продукта, набор веса происходит только из-за постоянного нарушения рациона. Об этом Комиссарова написала на личной странице в Instagram.
"Я каждый день слышу фразу о том, что от определенных продуктов можно набрать вес. Начну с того, что идея, что поправляются от определенных продуктов сама по себе не верна. Поправляются от переедания в целом. Можно питаться только авокадо, лососем и киноа и набирать вес, вопрос в количестве", – высказалась диетолог.
По словам специалиста, чаще всего под запретом оказываются картофель, макароны, белый рис и сливочное масло. Однако, при правильном расчете калорий, а также при грамотном приготовлении, эти продукты не нанесут вреда фигуре.
"Картофель имеет высокой гликемический индекс, но здоровому человеку нет смысла обращать на него внимание. в 100 г картофеля содержится 80 ккал, это не много. Также он имеет высокую пищевую ценность и является важным источником калия и витамина С", – отметила диетолог.
Также она отметила, что если употреблять макароны из твердых сортов пшеницы, а также добавлять в ним овощи и легкие соусы – вреда для фигуры не будет. Помимо этого, многие "грешат" на сливочное масло из-за высокой калорийности, но норма этого продукта составляет всего 10 г в сутки, при этом кокосовое масло, которое считается диетическим, содержит еще больше калорий.
"Кокосовое масло, которое все едят столовыми ложками, содержит больший процент насыщенных жиров. Так почему мы боимся именно сливочного масла?" – подчеркнула эксперт.
Что касается белого риса, Комиссарова отметила, что его можно употреблять в пищу в умеренных количествах, при условии, если рацион содержит достаточно клетчатки.
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