Картошка, рис, макароны: диетолог развеяла мифы о вредных продуктах для похудения

Диетолог рассказал о пользе картофеля, макарон и риса при похудении . Pixabay

Диетолог Альбина Комиссарова развенчала миф о том, что при похудении нельзя употреблять картофель, макароны, сливочное масло и белый рис.

Она также добавила, что невозможно поправиться от какого-то конкретного продукта, набор веса происходит только из-за постоянного нарушения рациона. Об этом Комиссарова написала на личной странице в Instagram.

"Я каждый день слышу фразу о том, что от определенных продуктов можно набрать вес. Начну с того, что идея, что поправляются от определенных продуктов сама по себе не верна. Поправляются от переедания в целом. Можно питаться только авокадо, лососем и киноа и набирать вес, вопрос в количестве", – высказалась диетолог.

Картофель не является вредным продуктом для худеющих. Pixabay

По словам специалиста, чаще всего под запретом оказываются картофель, макароны, белый рис и сливочное масло. Однако, при правильном расчете калорий, а также при грамотном приготовлении, эти продукты не нанесут вреда фигуре.

"Картофель имеет высокой гликемический индекс, но здоровому человеку нет смысла обращать на него внимание. в 100 г картофеля содержится 80 ккал, это не много. Также он имеет высокую пищевую ценность и является важным источником калия и витамина С", – отметила диетолог.

Эксперт развеял миф о картофеле при похудении. Instagram Альбины Комиссаровой

Также она отметила, что если употреблять макароны из твердых сортов пшеницы, а также добавлять в ним овощи и легкие соусы – вреда для фигуры не будет. Помимо этого, многие "грешат" на сливочное масло из-за высокой калорийности, но норма этого продукта составляет всего 10 г в сутки, при этом кокосовое масло, которое считается диетическим, содержит еще больше калорий.

Можно ли есть макароны при похудении: диетолог дала ответ. Pixabay

"Кокосовое масло, которое все едят столовыми ложками, содержит больший процент насыщенных жиров. Так почему мы боимся именно сливочного масла?" – подчеркнула эксперт.

Развеян миф о вреде макарон при похудении. Instagram Альбины Комиссаровой

Почему сливочное масло считают вредным продуктов: ответ диетолога. Instagram Альбины Комиссаровой

Что касается белого риса, Комиссарова отметила, что его можно употреблять в пищу в умеренных количествах, при условии, если рацион содержит достаточно клетчатки.

Диетолог рассказала, можно ли есть белый рис. Pixabay

Можно ли употреблять рис на диете. Instagram Альбины Комиссаровой

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