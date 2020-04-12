Канделаки назвала привычки, которые мешают похудеть

44-летняя российская ведущая Тина Канделаки назвала главные привычки, которые мешают похудеть.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/tina_kandelaki

"10 пагубных привычек для похудения. Иногда проще обвинять особенности своего организма, чем работать над собой. Собрала чек-лист привычек, которые только удаляют вас от намеченной цели", — сообщила Канделаки.

instagram.com/tina_kandelaki

К первой привычке она отнесла незнание своей потребности в энергии, с учетом которой и нужно составлять питание. Вторая привычка - отсутствие стабильных замеров своего веса.

instagram.com/tina_kandelaki

Третье - отсутствие фруктов и овощей в рационе, а четвертое — отсутствие тренировок, будь то аэробика или силовая нагрузка. На пятой строчке Канделаки разместила отказ от учета двигательной активности.

Шестой вредной привычкой ведущая считает недостаточный сон, а седьмой — курение.

"Никотин влияет на способность организма утилизировать жиры", — написала звезда.

На восьмой строчке - постоянный поиск правильных ЗОЖ-продуктов. Предпоследнее место занял алкоголь. На 10-й строчке оказалась привычка есть быстро.

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