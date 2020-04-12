Главная Новости
12 апреля • обновлено в 13:42
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Диета и фитнес

Канделаки назвала привычки, которые мешают похудеть

Читать материал на украинском

44-летняя российская ведущая Тина Канделаки назвала главные привычки, которые мешают похудеть.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram.

Канделаки назвала привычки, которые мешают похудеть

instagram.com/tina_kandelaki

"10 пагубных привычек для похудения. Иногда проще обвинять особенности своего организма, чем работать над собой. Собрала чек-лист привычек, которые только удаляют вас от намеченной цели", — сообщила Канделаки.

Канделаки назвала привычки, которые мешают похудеть

instagram.com/tina_kandelaki

К первой привычке она отнесла незнание своей потребности в энергии, с учетом которой и нужно составлять питание. Вторая привычка - отсутствие стабильных замеров своего веса.

Канделаки назвала привычки, которые мешают похудеть

instagram.com/tina_kandelaki

Третье - отсутствие фруктов и овощей в рационе, а четвертое — отсутствие тренировок, будь то аэробика или силовая нагрузка. На пятой строчке Канделаки разместила отказ от учета двигательной активности.

Шестой вредной привычкой ведущая считает недостаточный сон, а седьмой — курение.

"Никотин влияет на способность организма утилизировать жиры", — написала звезда.

На восьмой строчке - постоянный поиск правильных ЗОЖ-продуктов. Предпоследнее место занял алкоголь. На 10-й строчке оказалась привычка есть быстро.

10 пагубных привычек для похудения ⠀ Иногда проще обвинять особенности своего организма, чем работать над собой. Собрала чек-лист привычек, которые только удаляют вас от намеченной цели. ⠀ 10 место: есть быстро (при быстром питании человек существенно перебирает лишние калории); 9 место: регулярно употреблять спиртные напитки (алкоголь — высококалорийный продукт); 8 место: искать правильные ЗОЖ-продукты (все продукты имеют калорийность, употребление таких продуктов приводит только к набору лишних килограммов); 7 место: курить (никотин влияет на способность организма утилизировать жиры); 6 место: мало спать (сон влияет на способность утилизировать жиры и растить мышечную массу). Человек должен спать не менее 8 часов в сутки; 5 место: не учитывать двигательную активность (человек должен делать не менее 10 000 шагов в день); 4 место: не тренироваться (аэробная тренировка создает структуры для дополнительного жиросжигания, а силовая тренировка растит мышцы — для траты лишних калорий уже в покое); 3 место: мало есть фруктов и овощей (необходимо заменить в своем рационе продукты фастфуда, крахмалистые продукты и продукты с сахаром на фрукты и овощи); 2 место: игнорировать замеры состава тела (регулярные замеры веса тела (каждое утро) и замеры состава тела (раз в месяц) позволяют объективно оценивать последствия рациона питания); 1 место: не знать свою потребность в энергии и не питаться с учетом этой потребности. ⠀ Пишите про ваши привычки, от которых хотите избавиться, а счастливчику я подарю свою книгу "PRO Тело". Кстати, заказать ее можно по ссылке в шапке профиля😉 ⠀ #kandelaki_secret

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)

Читайте также на OBOZREVATEL более подробные советы о том, как не поправиться во время карантина и домашней изоляции.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Мария Дидык
Персона
Тина Канделаки
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lady Диета и фитнес

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2777.

    Вылечились: 89. Умерли: 83.

  • В мире заболели 1,79 миллиона человек, погибли – более 108 тысяч.

  • Есть главный маркер: инфекционист сказал, когда эпидемия COVID-19 пойдет на спад.

  • Миру грозит новая эпидемия коронавируса после отмены карантина.

  • Инфекционист Владимир Курпита посчитал, что в Украине заболеет миллион граждан.

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги