Канделаки назвала привычки, которые мешают похудеть

44-летняя российская ведущая Тина Канделаки назвала главные привычки, которые мешают похудеть.
Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram.
instagram.com/tina_kandelaki
"10 пагубных привычек для похудения. Иногда проще обвинять особенности своего организма, чем работать над собой. Собрала чек-лист привычек, которые только удаляют вас от намеченной цели", — сообщила Канделаки.
instagram.com/tina_kandelaki
К первой привычке она отнесла незнание своей потребности в энергии, с учетом которой и нужно составлять питание. Вторая привычка - отсутствие стабильных замеров своего веса.
instagram.com/tina_kandelaki
Третье - отсутствие фруктов и овощей в рационе, а четвертое — отсутствие тренировок, будь то аэробика или силовая нагрузка. На пятой строчке Канделаки разместила отказ от учета двигательной активности.
Шестой вредной привычкой ведущая считает недостаточный сон, а седьмой — курение.
"Никотин влияет на способность организма утилизировать жиры", — написала звезда.
На восьмой строчке - постоянный поиск правильных ЗОЖ-продуктов. Предпоследнее место занял алкоголь. На 10-й строчке оказалась привычка есть быстро.
10 пагубных привычек для похудения ⠀ Иногда проще обвинять особенности своего организма, чем работать над собой. Собрала чек-лист привычек, которые только удаляют вас от намеченной цели. ⠀ 10 место: есть быстро (при быстром питании человек существенно перебирает лишние калории); 9 место: регулярно употреблять спиртные напитки (алкоголь — высококалорийный продукт); 8 место: искать правильные ЗОЖ-продукты (все продукты имеют калорийность, употребление таких продуктов приводит только к набору лишних килограммов); 7 место: курить (никотин влияет на способность организма утилизировать жиры); 6 место: мало спать (сон влияет на способность утилизировать жиры и растить мышечную массу). Человек должен спать не менее 8 часов в сутки; 5 место: не учитывать двигательную активность (человек должен делать не менее 10 000 шагов в день); 4 место: не тренироваться (аэробная тренировка создает структуры для дополнительного жиросжигания, а силовая тренировка растит мышцы — для траты лишних калорий уже в покое); 3 место: мало есть фруктов и овощей (необходимо заменить в своем рационе продукты фастфуда, крахмалистые продукты и продукты с сахаром на фрукты и овощи); 2 место: игнорировать замеры состава тела (регулярные замеры веса тела (каждое утро) и замеры состава тела (раз в месяц) позволяют объективно оценивать последствия рациона питания); 1 место: не знать свою потребность в энергии и не питаться с учетом этой потребности. ⠀ Пишите про ваши привычки, от которых хотите избавиться, а счастливчику я подарю свою книгу "PRO Тело". Кстати, заказать ее можно по ссылке в шапке профиля😉 ⠀ #kandelaki_secret
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