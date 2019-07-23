Каменских показала, как потеет с неизвестным мужчиной

Украинская поп-дива Настя Каменских (NK) показала, как потеет в спортзале с неизвестным мужчиной, приводя себя в форму.
Соответствующее видео звезда опубликовала на своей странице в Instagram в ответ на замечания, что поправилась во время медового месяца с Алексеем Потапенко (Потап) (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).
"Долгий перерыв не помеха! Мышцы немножко в шоке, а я счастлива", – написала Каменских под роликом.
Каменских с тренером в спортзале
Кадр из видео
Как выяснилось, певица занимается с фитнес-тренером "звезд и профессиональных спортсменов" Андреем Хомицким, которого многие не знают в лицо, однако наслышаны о его заслугах от украинских знаменитостей.
Каменских показала на видео, как качает бедра и ягодицы, делая приседания с мячом и планку с поджиманием ног. Поклонники в комментариях похвалили певицу за старания.
Каменских приводит себя в форму
Кадр из видео
"Умница", "Ты молодец", "Отличная фигура", "Настя, ты большой пример для всех", "Что за звуки", "Где Потап", "Выглядишь, как девчонка", – написали в комментариях.
Настя Каменских
instagram/kamenskux
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больше сотни гостей и знаменитостей.
После этого они отправились в Турцию в медовый месяц, откуда радовали поклонников многочисленными снимками.
3 июня стало известно, что парочка была вынуждена вернуться из отдыха.
Потап после свадьбы начал делиться эротическими фотографиями голой жены.
Позже Потап признался, что медового месяца семейной паре оказалось мало, потому они отправились в Прагу.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!