Главная Новости
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Диета и фитнес

Каменских показала, как потеет с неизвестным мужчиной

1.1т Читать материал на украинском

Украинская поп-дива Настя Каменских (NK) показала, как потеет в спортзале с неизвестным мужчиной, приводя себя в форму.

Соответствующее видео звезда опубликовала на своей странице в Instagram в ответ на замечания, что поправилась во время медового месяца с Алексеем Потапенко (Потап) (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Долгий перерыв не помеха! Мышцы немножко в шоке, а я счастлива", – написала Каменских под роликом.

Каменских с тренером в спортзале

Каменских с тренером в спортзале

Кадр из видео

Новости
Диета или спорт? Стало известно, что эффективнее для похудения

Как выяснилось, певица занимается с фитнес-тренером "звезд и профессиональных спортсменов" Андреем Хомицким, которого многие не знают в лицо, однако наслышаны о его заслугах от украинских знаменитостей.

Каменских показала на видео, как качает бедра и ягодицы, делая приседания с мячом и планку с поджиманием ног. Поклонники в комментариях похвалили певицу за старания.

Каменских приводит себя в форму

Каменских приводит себя в форму

Кадр из видео

"Умница", "Ты молодец", "Отличная фигура", "Настя, ты большой пример для всех", "Что за звуки", "Где Потап", "Выглядишь, как девчонка", – написали в комментариях.

Каменских показала, как потеет с неизвестным мужчиной
Каменских показала, как потеет с неизвестным мужчиной
Каменских показала, как потеет с неизвестным мужчиной
Каменских показала, как потеет с неизвестным мужчиной
Каменских показала, как потеет с неизвестным мужчиной

Настя Каменских

Настя Каменских

instagram/kamenskux

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Настя Каменских (NK) Алексей Потапенко (Потап)
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес Фитнес похудение спорт
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel