Каменских показала, как потеет с неизвестным мужчиной

Украинская поп-дива Настя Каменских (NK) показала, как потеет в спортзале с неизвестным мужчиной, приводя себя в форму.

Соответствующее видео звезда опубликовала на своей странице в Instagram в ответ на замечания, что поправилась во время медового месяца с Алексеем Потапенко (Потап) (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Долгий перерыв не помеха! Мышцы немножко в шоке, а я счастлива", – написала Каменских под роликом.

Каменских с тренером в спортзале Кадр из видео

Как выяснилось, певица занимается с фитнес-тренером "звезд и профессиональных спортсменов" Андреем Хомицким, которого многие не знают в лицо, однако наслышаны о его заслугах от украинских знаменитостей.

Каменских показала на видео, как качает бедра и ягодицы, делая приседания с мячом и планку с поджиманием ног. Поклонники в комментариях похвалили певицу за старания.

Каменских приводит себя в форму Кадр из видео

"Умница", "Ты молодец", "Отличная фигура", "Настя, ты большой пример для всех", "Что за звуки", "Где Потап", "Выглядишь, как девчонка", – написали в комментариях.

Настя Каменских instagram/kamenskux

Как сообщал OBOZREVATEL:

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