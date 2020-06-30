Какие продукты нужно есть, чтобы похудеть: диетолог назвала список

Ева Романова Диета и фитнес 14:53, 30.06.2020

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые должны быть в рационе тех, кто хочет похудеть.

По словам специалиста, худеть помогают овощи, бобовые культуры и мясо. Слова врача цитирует портал EvoRus.

Так, диетолог отметила, что овощи должны быть основой рациона худеющего человека. Клетчатка, которую они содержат, выводит лишнюю жидкость и жир. Следует употреблять овощи с обильным содержанием воды, к примеру, огурцы. Также стоит есть сельдерей.

Что нужно есть, чтобы похудеть
Pixabay

Помимо этого, для похудения важно употреблять в свой рацион горох и фасоль. Они содержат компоненты, которые понижают уровень сахара в крови. Также следует включать в рацион приправы, особенно имбирь, красный и черный перец. Содержащиеся в них элементы активизируют обмен веществ и пищеварение.

Соломатина указала, что в процессе похудения можно употреблять картошку, но лишь холодную и отварную.

Обязательно нужно есть мясо: нежирную говядину, мясо кролика, куриные грудки. Важно употреблять по 1-2 яйца в первой половине дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как избавиться от переедания.

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