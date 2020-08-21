Какие продукты нельзя есть во время похудения: диетолог назвала список
Украинский диетолог Ольга Усенко назвала список основных продуктов, которые нельзя есть во время похудения.
Перечень эксперт опубликовала на своей странице в Instagram. По ее словам, на правильное рациональное питание нужно переходить постепенно, не стоит отказываться сразу от всех продуктов.
"Сознание человека не может перестроиться за день, но постепенно изменить свой рацион и подход к еде нельзя. Я много лет экспериментировала и шла к тому рациону, который у меня сейчас. Включайте логику и не бойтесь идти долго у своей цели ", – отметила диетолог.
Итак, во время похудения Усенко посоветовала отказаться от таких продуктов, как:
соусы, сиропы, джемы;
хлебобулочные изделия из белой муки;
манная и кукурузная крупа, овсянка быстрого приготовления, белый рис шлифованный;
сливки и сметана;
майонез;
мороженое, торт, шоколад менее 80% какао, конфеты;
сладкие газированные и кофейные напитки, соки (разрешается иногда фреш);
колбаса, сосиски, консервы в масле.
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