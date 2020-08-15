Какие продукты можно есть на ужин: диетолог назвал список

Диетолог посоветовал, что лучше есть на ужин. Znaj.ua

Диетолог Альфред Богданов посоветовал, что на ужин лучше всего есть овощи, рыбу и другие продукты, содержащие белок.

Как рассказал эксперт телеканалу "Звезда", если придерживаться этого правила в рационе, то можно избежать проблем с лишним весом.

"Наиболее рациональным в фундаментальной классической диетологии считается вариант ужина, в котором присутствуют белковые и овощные блюда. Например, рыба, мясо или курица с овощами. Допустимыми считаются молочные, творожные продукты, то есть основные источники белка", – пояснил Богданов.

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По его словам, перед сном не стоит употреблять продукты с высоким содержанием углеводов: картофель, макароны, хлеб и крупы.

"Когда мы едим картошку или макаронную пасту на ужин, то в дальнейшем все эти калории идут в жировую массу. Сюда же относятся и фрукты – диетологи не рекомендуют есть их во второй половине дня, несмотря на полезность. Это связано с высоким содержанием углеводов в них, что может привести к ожирению", – добавил специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский диетолог Ольга Усенко посоветовала, как предотвратить повторный набор веса и удачно поддерживать свою форму.

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