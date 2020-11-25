Какие полезные продукты мешают худеть: названы 10 примеров

Диетолог Алена Коготкова назвала продукты, которые считаются полезными, но мешают при этом сбросить лишний вес. В частности, это авокадо и классический сыр.

Такими подробностями эксперт поделилась на личной странице в Instagram. По словам Коготковой, данные продукты нельзя считать низкокалорийными и они не подходят тем людям, которые ставят себе за цель – похудение.

Также в список продуктов, которые мешают похудеть диетолог внесла грецкие орехи, сухофрукты, растительное масло, молоко, ореховую пасту, хлебцы, творог и гранолу. Кроме того, Коготкова опубликовала таблицу с расчетом калорий этих продуктов.

Орехи: до 700 ккал в 100 г (1 грецкий орех – 30-35 ккал)

Авокадо: до 220-250 ккал в 100 г (в одном – 500 ккал)

Сухофрукты: до 250 ккал в 100 г (1 финик – 30 ккал)

Классический сыр: до 350 ккал в 100 г

Растительное масло (оливковое, льняное и т.д.) – 130 ккал в 1 ст.л.

Молоко 3,2%: 150 ккал в стакане (250 мл)

Ореховая паста: до 700 ккал в 100 г (1 ч.л. – 70 ккал)

Хлебцы: до 350 ккал в 100 г (1 хлебец – 30 ккал)

Творог 9%: 160 ккал в 100 г

Гранола: до 450 ккал в 100 г (1 ст.л. – до 50 ккал)

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