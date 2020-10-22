Как занимались фитнесом в 1900-х: фото деревянных беговых дорожек и "разбивающих жир" тренажеров

Фитнес, шейпинг и прочие программы по улучшению фигуры стали популярными только в последние десятилетия, однако стремление выглядеть привлекательной в глазах мужчин было свойственно женщинам испокон веков.

Явное доказательство тому – фотографии почти столетней давности, демонстрирующие первые тренажеры и то, как странно, но ловко с ними справлялись представительницы прекрасного пола. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как они пытались привести себя в форму в начале XIX века.

Женщина на первом в новейшей истории тренажере Густава Зандера, конец XIX века Infokava.com

Отметим, что по мере совершенствования тренажеров и упражнений, развивалась и спортивная мода. Так, еще в 1850 году женщины не носили брюк, поэтому спортом они занимались в повседневной одежде – в платьях с юбкой-обручем или лифом.

Инструкция к тренажеру Густава Зандера Superprof.es

В 1905 году на тренировки все еще одевались по-обычному, как на фотографии урока физкультуры на открытом воздухе где-то на заднем дворе женской школы в Англии.

Занятия физкультурой на заднем дворе женской школы, 1905 год

В 1928 году спортивная мода стала чуть более приятной: дама на фото в легком платье, тренируется на вибромассажере? но обувь у спортсменки явно неподходящая.

Вибромассажер в Берлинском институте Цандера, 1928 год Wunderweib

В 1937 году женщины, в частности, в США должны были соблюдать строгий дресс-код при занятиях не просто фитнесом, а и, например, гимнастикой. С этого момента они перестали носить повседневные наряды – надевали на тренировку слитные купальники, но иногда бывало, что и платья, больше напоминающие атласное белье.

Американки во время тренировки, 1937 год Wunderweib

Американки во время тренировки Wunderweib

В 1956 году шведки примерили комбинезон, шорты на котором выглядели как большой подгузник.

Спортивные комбинезоны в шведок Wunderweib

Далее предлагаем подборку фото интересных тренажеров для фитнеса и "костюмов" для тренировок у женщин с ХІХ века:

Женщины с гантелями, 1909 год Infokava.com

Деревянные беговые дорожки, 1920-е годы Infokava.com

Беговая дорожка, 1934 год Infokava.com

Новаторский тренажер, 1930 год Infokava.com

Девушки тренируются в одном из британских колледжей, 1933 год Infokava.com

Упражнения, которые домохозяйкам рекомендовали делать во время заправления кровати, 1935 год Infokava.com

Женщины на велотренажерах в тренажерном зале на борту лайнера Homeric, 1922 год Infokava.com

Девушки занимаются в тренажерном зале под надзором инструктора, фото сделано на борту лайнера Герцогиня Бедфорская, 1931 год Infokava.com

Тренажер, имитирующий греблю, около 1920 года Infokava.com

Велотренажер, 1930 год Infokava.com

Тренажерный зал, 1920-е годы Infokava.com

"По 20 минут каждое утро": американская актриса Элен Чэдвик демонстрирует то, как она поддерживает себя в форме, 1930-е годы Infokava.com

Пассажиры знаменитого "Титаника" на велотренажерах, 1912 год Infokava.com

"Гребной" тренажер, 1928 год Infokava.com

Специально приспособление, "разбивающее жир", в нью-йоркском тренажерном зале, 1930 год Infokava.com

В 1928-м году знаменитый американский аттракцион "брыкающийся бык" использовался в качестве тренажера в одном из залов Калифорнии Infokava.com

83-летняя миссис Акланд занимается вместе со своим инструктором на тренажерах,1961 год Infokava.com

Девушка демонстрирует работу тренажера для футболистов из команды "Арсенал", Лондон, 1932 год Infokava.com

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