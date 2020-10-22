Как занимались фитнесом в 1900-х: фото деревянных беговых дорожек и "разбивающих жир" тренажеров

Фитнес, шейпинг и прочие программы по улучшению фигуры стали популярными только в последние десятилетия, однако стремление выглядеть привлекательной в глазах мужчин было свойственно женщинам испокон веков.

Явное доказательство тому – фотографии почти столетней давности, демонстрирующие первые тренажеры и то, как странно, но ловко с ними справлялись представительницы прекрасного пола. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как они пытались привести себя в форму в начале XIX века.

Отметим, что по мере совершенствования тренажеров и упражнений, развивалась и спортивная мода. Так, еще в 1850 году женщины не носили брюк, поэтому спортом они занимались в повседневной одежде – в платьях с юбкой-обручем или лифом.

В 1905 году на тренировки все еще одевались по-обычному, как на фотографии урока физкультуры на открытом воздухе где-то на заднем дворе женской школы в Англии.

В 1928 году спортивная мода стала чуть более приятной: дама на фото в легком платье, тренируется на вибромассажере? но обувь у спортсменки явно неподходящая.

В 1937 году женщины, в частности, в США должны были соблюдать строгий дресс-код при занятиях не просто фитнесом, а и, например, гимнастикой. С этого момента они перестали носить повседневные наряды – надевали на тренировку слитные купальники, но иногда бывало, что и платья, больше напоминающие атласное белье.

В 1956 году шведки примерили комбинезон, шорты на котором выглядели как большой подгузник.

Далее предлагаем подборку фото интересных тренажеров для фитнеса и "костюмов" для тренировок у женщин с ХІХ века:

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