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17 ноября • обновлено в 04:44
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/ Диета и фитнес

Как выглядят девушки, победившие анорексию: 10 впечатляющих фото

1.1т
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16 ноября во всём мире отмечают Международный день борьбы с анорексией.

Этот день известен также как, как "День без диет" и является ежегодным празднованием принятия своего тела. Этот день также посвящен пропаганде здорового образа жизни с акцентом на здоровье при любом весе и в осведомленности о потенциальных опасностях, связанных с диетами, в частности заболевания анорексией.

Life показал, как выглядят девушки, победившие анорексию.

1. Конни Инглис (Англия). Минимальный вес — 20 кг.

Как выглядят девушки, победившие анорексию: 10 впечатляющих фото

Instagram/my_life_without_ana

2. Линн Стрёмберг (Швеция). Минимальный вес — 35 кг.

Как выглядят девушки, победившие анорексию: 10 впечатляющих фото

Instagram/goforfit.se

3. Меган Джейн Крэбб (Англия). Минимальный вес — 28 кг.

Как выглядят девушки, победившие анорексию: 10 впечатляющих фото

Instagram/bodyposipanda

4. Кэйтлин Дэвидсон (Австралия). Минимальный вес — 36 кг.

Как выглядят девушки, победившие анорексию: 10 впечатляющих фото

Caters News Agency

5. Аруша Неконам (Шотландия). Минимальный вес — 33 кг

Как выглядят девушки, победившие анорексию: 10 впечатляющих фото

Instagram/arooshanekonam

6. Сара Рамадан (Канада). Минимальный вес — 31 кг.

Как выглядят девушки, победившие анорексию: 10 впечатляющих фото

Instagram/fightforgrowth

7. Кьяра Шобер (Лихтенштейн). Минимальный вес — 22 кг.

Как выглядят девушки, победившие анорексию: 10 впечатляющих фото

Instagram/chiaravive

8. Джорджия Макграт (Англия). Минимальный вес — 32 кг.

Как выглядят девушки, победившие анорексию: 10 впечатляющих фото

Instagram/gmcgx

9. Донве Вильджоен (Австралия). Минимальный вес — 31 кг.

Как выглядят девушки, победившие анорексию: 10 впечатляющих фото

Instagram/donveviljoen

10. Лора Мандэй (Англия). Минимальный вес — 38 кг.

Как выглядят девушки, победившие анорексию: 10 впечатляющих фото

Instagram/lauraamunday

Как писал OBOZREVATEL, британская девочка-подросток довела себя до анорексии, чтобы влезть в платье подружки невесты на свадьбе сестры.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Автор
Глеб Иванов Глеб Иванов
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