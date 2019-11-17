Как выглядят девушки, победившие анорексию: 10 впечатляющих фото

16 ноября во всём мире отмечают Международный день борьбы с анорексией.
Этот день известен также как, как "День без диет" и является ежегодным празднованием принятия своего тела. Этот день также посвящен пропаганде здорового образа жизни с акцентом на здоровье при любом весе и в осведомленности о потенциальных опасностях, связанных с диетами, в частности заболевания анорексией.
Life показал, как выглядят девушки, победившие анорексию.
1. Конни Инглис (Англия). Минимальный вес — 20 кг.
Instagram/my_life_without_ana
2. Линн Стрёмберг (Швеция). Минимальный вес — 35 кг.
Instagram/goforfit.se
3. Меган Джейн Крэбб (Англия). Минимальный вес — 28 кг.
Instagram/bodyposipanda
4. Кэйтлин Дэвидсон (Австралия). Минимальный вес — 36 кг.
Caters News Agency
5. Аруша Неконам (Шотландия). Минимальный вес — 33 кг
Instagram/arooshanekonam
6. Сара Рамадан (Канада). Минимальный вес — 31 кг.
Instagram/fightforgrowth
7. Кьяра Шобер (Лихтенштейн). Минимальный вес — 22 кг.
Instagram/chiaravive
8. Джорджия Макграт (Англия). Минимальный вес — 32 кг.
Instagram/gmcgx
9. Донве Вильджоен (Австралия). Минимальный вес — 31 кг.
Instagram/donveviljoen
10. Лора Мандэй (Англия). Минимальный вес — 38 кг.
Instagram/lauraamunday
Как писал OBOZREVATEL, британская девочка-подросток довела себя до анорексии, чтобы влезть в платье подружки невесты на свадьбе сестры.
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