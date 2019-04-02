Как выглядеть идеально? Секси-жена украинского футболиста раскрыла секрет

Жена футболиста сборной Украины Артема Кравца Анна Кравец поделилась секретом своей идеальной фигуры. Так, по ее словам главное - это правильное питание.
Кроме того, она отметила, что необходимо заниматься спортом и хорошо спать. Об это Кравец написала на своей странице в социальной сети Instagram.
instagram.com/annakravets_
“Питание. Мне кажется, на эту тему можно говорить бесконечно, но лучше всего с проблемами питания справляются: “сила воли", "взять и сделать", "зашить рот от вредной и ненужной еды". Не надо быть супер специалистом в ПП (правильное питание), чтобы разделять вредную и полезную пищу. Напишу свой список полезных продуктов: овсянка, гречка, киноа, тыква, томаты, брокколи, яйца, орехи, зелень, авокадо, болгарский перец, спаржа, огурцы, бананы, лимон, киви, апельсины, оливковое масло, сибас, лосось, тунец, креветки, оливковое (тыквенное , кокосовое) масло”, - написала Кравец.
instagram.com/annakravets_
"Я уверена, что лучше всего - это хороший завтрак, полезный обед и легкий ужин. Лучше пообедать и вечером не сходить с ума от голода. Сейчас я кушаю утром сладкое что-то с чаем, обед у меня или суп или салат, иногда греча (киноа) с овощами, вечером могу съесть кусок рыбки на пару. И брокколи, гречку могу кушать вечно, так же как и овощные салаты: томат, авокадо, огурец, листья салата, болгарский перец, тунец, лимонный сок и бальзамик", - отметила жена футболиста.
instagram.com/annakravets_
instagram.com/annakravets_
Она отметила, что важно продержаться несколько дней и не сорваться на вредную пищу. После этого организм привыкнет и дальше будет намного легче.
"Сахар - это то, от чего стоит избавляться, это зло, есть заменители. Соли - поменьше , а вот перец я люблю и побольше. Вода - каждый день, не может быть такого дня в моей жизни, чтоб я не пила воду (литр, полтора). Кофе не пью, только фруктовый чай с лимоном. Также я замечала раньше, что чем дольше я сплю тем сильнее худею. Так, что если есть такая возможность, спите подольше", - написала она.
Питание .. мне кажется, на эту тему можно говорить бесконечно, но лучше всего с проблемами питания справляются: "сила воли", "взять и сделать", "зашить рот от вредной и ненужной еды". Не надо быть супер специалистом в ПП , чтобы разделять вредную и полезную пищу. Напишу свой список полезных продуктов: овсянка, гречка, киноа, тыква, томаты, брокколи, яйца, орехи, зелень, авокадо, болг.перец, спаржа, огурцы, бананы, лимон, киви, апельсины, оливковое масло, сибас, лосось, тунец, креветки, оливковое (тыквенное , кокосовое) масло... Тут далеко не весь список полезных продуктов. На счёт мяса - я очень часто думала над тем , стоит ли быть веганом... пока я к этому не готова, потому что очень уж люблю Германию и сосиски😭, и от вкусного стейка тоже полностью отказаться мне сложно! Поэтому я делаю для себя периоды, когда не кушаю мясо и молочку, и при этом прекрасно себя чувствую, просто офигенно. Молочку я и не ем особо. Я уверена, что лучше всего - это хороший завтрак, полезный обед и лёгкий ужин. Если вы не будете кушать целый день , а вечером наброситесь на холодильник - ❌🙅🏻♀ Поэтому лучше пообедать и вечером не сходить с ума от голода) Сейчас я кушаю утром сладкое что-то с чаем, обед у меня или суп или салат , иногда греча (киноа) с овощами, вечером могу съесть кусок рыбки на пару или 🐙. И брокколи, гречку могу кушать вечно, так же как и овощные салаты : томат, авокадо, огурец, листья салата , болг.перец, тунец, лимонный сок и бальзамик. ВАЖНО: И ещё я по себе поняла , что нужно продержаться 2-3 дня, и не сорваться на вечерний жор .. организм привыкает, и с 3-4 дня в сто раз легче. Поэтому советую!!! продержаться 2-3 дня и дальше уже проще.... Сахар - это то, от чего стоит избавляться, это зло, есть заменители... Соли - поменьше , а вот перец я люблю и побольше ))... Вода - каждый день, не может быть такого дня в моей жизни, чтоб я не пила воду ( литр, полтора) ... Кофе не пью, только фруктовый чай с лимоном... У меня 2-3 приема пищи, плюс жидкость , плюс перекусы.. последний приём 19:00, например . И утренний в 10.00. Разница между ними 15 часов! Я себя чувствую прекрасно, не переедаю, утром просыпаюсь легко и довольная своим видом в зеркале ➡️
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