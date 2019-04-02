Как выглядеть идеально? Секси-жена украинского футболиста раскрыла секрет

Жена футболиста сборной Украины Артема Кравца Анна Кравец поделилась секретом своей идеальной фигуры. Так, по ее словам главное - это правильное питание.

Кроме того, она отметила, что необходимо заниматься спортом и хорошо спать. Об это Кравец написала на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/annakravets_

“Питание. Мне кажется, на эту тему можно говорить бесконечно, но лучше всего с проблемами питания справляются: “сила воли", "взять и сделать", "зашить рот от вредной и ненужной еды". Не надо быть супер специалистом в ПП (правильное питание), чтобы разделять вредную и полезную пищу. Напишу свой список полезных продуктов: овсянка, гречка, киноа, тыква, томаты, брокколи, яйца, орехи, зелень, авокадо, болгарский перец, спаржа, огурцы, бананы, лимон, киви, апельсины, оливковое масло, сибас, лосось, тунец, креветки, оливковое (тыквенное , кокосовое) масло”, - написала Кравец.

instagram.com/annakravets_

"Я уверена, что лучше всего - это хороший завтрак, полезный обед и легкий ужин. Лучше пообедать и вечером не сходить с ума от голода. Сейчас я кушаю утром сладкое что-то с чаем, обед у меня или суп или салат, иногда греча (киноа) с овощами, вечером могу съесть кусок рыбки на пару. И брокколи, гречку могу кушать вечно, так же как и овощные салаты: томат, авокадо, огурец, листья салата, болгарский перец, тунец, лимонный сок и бальзамик", - отметила жена футболиста.

instagram.com/annakravets_

instagram.com/annakravets_

Она отметила, что важно продержаться несколько дней и не сорваться на вредную пищу. После этого организм привыкнет и дальше будет намного легче.

"Сахар - это то, от чего стоит избавляться, это зло, есть заменители. Соли - поменьше , а вот перец я люблю и побольше. Вода - каждый день, не может быть такого дня в моей жизни, чтоб я не пила воду (литр, полтора). Кофе не пью, только фруктовый чай с лимоном. Также я замечала раньше, что чем дольше я сплю тем сильнее худею. Так, что если есть такая возможность, спите подольше", - написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы популярные диеты, которые убивают организм.

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