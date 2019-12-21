Как встретить Новый год без вреда для фигуры: советы диетолога

Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как встретить Новый год без вреда для фигуры.

Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. По словам диетолога, если вы нарушили свой рацион в новогоднюю ночь и съели чуть больше, чем обычно, или же что-то вредное — нужно в следующие три дня отказаться от некоторых продуктов.

Фото: oqoxanuve15.kent

"Уберите со своего рациона все гарниры, крупы, хлеб, сладости, лаваши, молочные и кисломолочные продукты, соленья и сложные блюда. Но более чем на 3 дня не ограничивайте гарниры и углеводы, это не нужно для организма", — отметила Усенко.

Кроме того, диетолог посоветовала, что можно есть в течении этих трех дней. А также составила приблизительное меню.

"Что же можно есть в течение дня в таких случаях? Яйца, овощи, рыбу, мясо, фрукты и орехи", — написала Усенко.

Фото: 1zoom.ru

Меню на день

Завтрак: омлет с замороженными овощами.

Перекус: фрукты и немного орехов.

Обед: потушенные овощи с мясом.

Ужин: овощи в любом виде с запеченной рыбой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Ольга Усенко рассказала, какие продукты помогают избавиться от лишнего жира и похудеть.

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