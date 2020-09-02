Как восстановить фигуру после родов: Анита Луценко дала советы

Украинский фитнес-тренер Анита Луценко посоветовала, что нужно делать до и после беременности, чтобы восстановить фигуру после родов.

На своей странице в Instagram эксперт написала, что женщина еще до зачатия ребенка должна не превышать рекомендуемый набор веса. Также важно постоянно увлажнять свою кожу маслами или кремами, чтобы не появлялись растяжки.

Уже после родов Луценко советует перейти на правильное питание. Это повлияет не только на здоровье матери, но и ребенка. А от тренировок будет даже больше прибывать молока.

"В первые недели после родов наибольший акцент сделайте на осанку, особенно после кесарева сечения! Это лучшее, что можно для себя сделать. Растяжки и "дряблая" кожа – здесь прямая дорога к косметологам", – подчеркнула Луценко.

Луценко посоветовала тренироваться для восстановления фигуры newsdaily.org.ua

По словам тренера, если у женщины есть валик над швом после кесарева сечения, это означает, что в теле есть избыток жира. Тогда следует решать эту проблему с помощью правильного питания и тренировок. Также Луценко рассказала, что не имела негативных последствий после родов, ведь до беременности была в отличной форме.

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