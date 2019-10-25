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25 октября • обновлено в 10:51
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Как усовершенствовать фигуру: популярная актриса раскрыла секрет похудения

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22-летняя российская актриса Ангелина Поплавская рассказала, как в сжатые сроки усовершенствовать фигуру и сбросить вес.

Поплавская отметила, что раз в два месяца ходит к косметологу и предпочитает домашний уход за собой, пишет "Cosmopolitan".

Ангелина Поплавская

Ангелина Поплавская

instagram.com/angelina_poplavskaya

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Актриса старается употреблять поменьше мучных продуктов, в которых содержится глютен. Девушка не завтракает, ограничиваясь чашкой кофе утром.

Основной прием пищи приходится на день, в течение которого актриса разрешает себе перекусы — шоколад, фрукты и кофе.

"В институте педагог по хореографии Алла Сигалова нам часто повторяла: „Всем худеть! Не есть!“ С тех пор голодание для меня лучший экспресс-способ похудения. И часто это получается само собой. Бывает, я просто не успеваю поесть. И только вечером вспоминаю, что за весь день не съела ни крошки", — говорит артистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты рассказали, в какое время стоит отказываться от приема пищи, чтобы эффективно похудеть.

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