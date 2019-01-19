Как ускорить метаболизм: простые привычки и правила

Метаболизм является совокупностью процессов в организме, которые зависят от питания, физической нагрузки, температуры окружающей среды и даже эмоционального состояния человека.

OBOZREVATEL расскажет читателям о привычках, которые без особого труда помогут ускорить обмен веществ и сжигать больше калорий. Отметим, что их надо придерживаться регулярно.

На метаболизм влияет очень много сложных факторов, он начинается с пищеварения и физической активности, а заканчивается дыханием во время сна, когда тело без участия мозга и в автономном режиме снабжает разные органы кислородом.

Как ускорить метаболизм lady.tut.by

Чем активнее человек заниматься спортом, и чем более строгую диету он соблюдает, тем сильнее организм будет думать, что пришли "плохие времена" и нужно оберегать запасы жира. Поэтому сокращение калорий и физкультура – это не все вещи, за которыми надо следить, чтобы похудеть.

Самым лучшим способ ускорения обмена веществ будет совместить занятия спортом со сбалансированным рационом. Тогда организм привыкнет сохранять энергию и запасать калории в мышцах, а не в жировой ткани.

Ежедневные привычки для ускорения метаболизма:

Хорошо высыпаться.

Врачи рекомендуют спать не менее девяти часов в сутки — именно столько требуется организму для того, чтобы контролировать уровень гормонов. Когда человек не высыпается, уровень кортизола (вызывает накопление жира) повышается, что может привести к увеличению веса.

Установить четкое расписание приема пищи.

Человеческий организм настроен получать еду в определенное время, поэтому он тратит накопленную энергию до конца, зная, что скоро будет ее новая порция. Но если график еды нерегулярен, то тело будет хранить энергию и запасать жир.

Пить больше жидкости.

Не для кого не секрет, что достаточное потребление жидкости способствует ускорению обмена веществ. Когда организм обезвожен, сжигается значительно меньше калорий, потому что главной задачей печени становится восстановление запасов жидкости в организме, а не сжигание жиров.

Делать зарядку по утрам.

Небольшие физические нагрузки помогают телу проснуться и "запуститься".

Не пропускать завтрак.

Завтрак является самым важным приемом пищи за сутки и ограничивать себя в нем нельзя, иначе может замедлиться метаболизм. Для его "запуска" нужна энергия, которую можно взять только из еды.

Потреблять Омега-3 жирные кислоты.

Для ускорения обмена веществ стоит добавлять в пищу продукты, которые содержат Омега-3 жирные кислоты, а именно – рыбу (лосось, тунец). Фактически, их употребление может увеличить количество сжигаемых калорий примерно на 400 в день. Кроме рыбы, можно принимать Омега-3 в форме таблеток.

Заниматься спортом с утяжелителями и весами.

Любая физическая активность способствует сжиганию жира. А силовые упражнения помогают увеличить мышечную массу вашего тела, тем самым ускоряя метаболизм.

Избегать постоянного стресса.

Очень часто проблемы с метаболизмом — это просто отражение неумения правильно справиться со стрессом. В этом состоянии щитовидная железа замедляет обмен веществ, что ведет к набору веса.

Больше ходить и двигаться.

Начать следует с небольших нагрузок, иначе можно быстро переутомиться и устать. Дома можно убирать, стирать, вытирать пыль, передвинуть мебель. Выбирать стоит активный отдых, а с работы домой лучше возвращаться пешком.

Отметим, что менять привычки сложно, но каждый день, когда это удается, будет радовать и мотивировать.

OBOZREVATEL ранее рассказал, как сбалансировать свой рацион.

Также напомним, что по мнению экспертов, при похудении гораздо важнее уделить внимание своему рациону питания и задуматься над тем, что нужно исключить из него. Ведь все калории поступают из пищи и напитков, и только часть теряется при физической нагрузке.

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