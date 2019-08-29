Как удержать вес после похудения: раскрыт секрет

Удержать вес после похудения вполне возможно, если придерживаться определенных правил и не накидываться на еду.
Профессиональный диетолог-нутрициолог Лора Филиппова написала на своей странице в Instagram топ-5 рекомендаций для тех, кто хочет держать себя в форме.
Выбрать не диету, а здоровое питание. По словам диетолога, с контролем порций и качества еды диеты не работают.
Выяснить, из-за чего прибавляется вес. По словам Филипповой, нужно отказаться от этой привычки, тогда результат не заставит себя ждать.
Перестроить питание. "Сложно в начале, так как ваши метаболические пути уже адаптированы под определенный стиль питания и нужно время, чтобы это изменить. Именно поэтому в начале бывают и срывы, и временами тянет на вредненькое. И именно поэтому важно полноценно питаться, не "сидеть" на голодной диете, чтобы организм не ощущал нутритивный голод", – пояснила она.
Как удержать вес после похудения
Фото: Relrus.ru
После этого вспомнить пункт 2, то есть избегать то, что пагубно влияет на вес. "А организм вам поможет, микробиом кишечника уже другой, организм уже перестроился и вредной еды ему не хочется (если хочется, значит прошло недостаточно времени еще). Вспомните, когда долго не ешь сладкого, то потом уже и не хочется)", – пояснила диетолог.
Осознанно выбирать еду. Филиппова посоветовала задавать себе вопросы, для чего и что мы едим, и действительно ли хочется это делать сейчас.
Совсем недавно был пост-дискуссия о том что же сложнее похудеть или удержать вес? Большинство считает, что удержать. Девочки, спасибо за ваши ответы 🙌 На самом деле, удержать вес намного легче, чем худеть. ⠀ Объясняю алгоритм как это работает: ⠀ 1. Вы выбираете изначально для похудения НЕ диету, а нормальное здоровое питание. С контролем порций и качества еды. Диета не работает! Так как она имеет свойство заканчиваться. ⠀ 2. Вы четко должны определить для себя что именно делает вас толстой! И отказаться от этой привычки! Это реально, поверьте 🤗 ⠀ 3. Дальше - самое сложное - перестроить свое питание. Сложно в начале, так как ваши метаболические пути уже адаптированы под определенный стиль питания и нужно время, чтобы это изменить. Именно поэтому в начале бывают и срывы, и временами тянет на вредненькое. И именно поэтому важно полноценно питаться, не "сидеть" на голодной диете, чтобы организм не ощущал нутритивный голод. ⠀ 4. Вы похудели! Ура! Теперь вспоминаем пункт 2 - ЧТО делало вас толстой и избегаем (!) этого! Саботировать может только мозг 🙌 работайте с ним! А организм вам поможет, микробиом кишечника уже другой, организм уже перестроился и вредной еды ему не хочется (если хочется, значит прошло недостаточно времени еще). Вспомните, когда долго не ешь сладкого, то потом уже и не хочется) ⠀ 5. Осознанный выбор еды каждый день! Для чего мы едим и зачем. Задавайте себе эти вопросы регулярно! А еще - "действительно ли я хочу это сейчас? ⠀ Быть стройной и в своем нормальном весе - это не только о красоте! Это другое качество жизни ❤️ ⠀ #лорафилиппова #лорафилиппова_инфо #здоровоепохудение #нутрициолог #диетология #ппнедиета #зож
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Светлана Фус назвала бесполезные диеты, на которые не стоит тратить время.
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