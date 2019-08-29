Как удержать вес после похудения: раскрыт секрет

Удержать вес после похудения вполне возможно, если придерживаться определенных правил и не накидываться на еду.

Профессиональный диетолог-нутрициолог Лора Филиппова написала на своей странице в Instagram топ-5 рекомендаций для тех, кто хочет держать себя в форме.

Выбрать не диету, а здоровое питание. По словам диетолога, с контролем порций и качества еды диеты не работают.

Выяснить, из-за чего прибавляется вес. По словам Филипповой, нужно отказаться от этой привычки, тогда результат не заставит себя ждать.

Перестроить питание. "Сложно в начале, так как ваши метаболические пути уже адаптированы под определенный стиль питания и нужно время, чтобы это изменить. Именно поэтому в начале бывают и срывы, и временами тянет на вредненькое. И именно поэтому важно полноценно питаться, не "сидеть" на голодной диете, чтобы организм не ощущал нутритивный голод", – пояснила она.

Как удержать вес после похудения Фото: Relrus.ru

После этого вспомнить пункт 2, то есть избегать то, что пагубно влияет на вес. "А организм вам поможет, микробиом кишечника уже другой, организм уже перестроился и вредной еды ему не хочется (если хочется, значит прошло недостаточно времени еще). Вспомните, когда долго не ешь сладкого, то потом уже и не хочется)", – пояснила диетолог.

Осознанно выбирать еду. Филиппова посоветовала задавать себе вопросы, для чего и что мы едим, и действительно ли хочется это делать сейчас.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Светлана Фус назвала бесполезные диеты, на которые не стоит тратить время.

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