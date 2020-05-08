Как убрать живот без диет и тренировок: полезные советы

Многие девушки пытаются избавиться от жира на животе путем изнурительных тренировок и диет, но есть и более простые способы. Достаточно просто придерживаться определенных правил питания.

О главных правилах, которые помогут избавится от лишних килограмм, пишет Cosmopolitam.

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Соль

Соль приводит к задержке жидкости в организме и исчезновению талии. Один из способов нейтрализовать избыток NaCl – пить больше воды. Но гораздо проще и, главное, полезнее – уменьшить само потребление соли. Желательно ограничиться двумя граммами в день.

Вода

Даже небольшое обезвоживание организма приводит к задержке влаги в тканях и вздутию различных частей тела. Чтобы избежать этого, нужно пить небольшими порциями на протяжении всего дня, даже если нет жажды.

Баланс

Любые предпочтения и пренебрежения в этом вопросе вредны. Избыток углеводов приводит к задержке жидкости. Избыток белков – к вздутию. Жиры тормозят пищеварение. А без клетчатки все это вообще не сможет покинуть организм.

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Отсутствие газировок

Любые газированные напитки, в том числе и минеральная вода, повышают уровень диоксида углерода в организме. Он провоцирует эффект вздутия и прибавляет пару видимых дополнительных кило.

Движение

Совершайте короткие прогулки. Они помогут ускорить процесс пищеварения и сжечь лишние калории.

Осторожнее со сладким

Все искусственные подсластители – сахарин, аспартам, ксилит плохо выводятся из организма и вызывают повышенное газообразование, поэтому от них стоит отказаться.

Как ранее писал OBOZREVATEL, одним из лучших упражнений для быстрого укрепления мышц пресса является вакуум. Он может помочь сделать живот плоским, а талию тонкой в рекордно короткие сроки.