Как убрать жир с живота: лучшие упражнения, чтобы похудеть

До Нового года осталось совсем немного времени и если у вас есть желание сбросить несколько лишних килограмм с области живота - то следует начать прямо сейчас.

Тренер Екатерина Демидова говорит о том, что прежде всего необходимо "почистить" свое питание - отказаться от сладкого, мучного, фастфуда и остальной неполезной еды, пишет WMJ.

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Динамическая планка

Позиция — планка: прямые ноги, ладони четко под плечами, лопатки приведены к центру спины, ягодицы в тонусе. Поочередно подтягивайте к себе то правое, то левое колено и задерживайтесь в этой позиции на 3-5 секунд. Колено не должно коснуться пола.

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"Жук"

Лежа на спине поднимайте ноги — угол в коленях 90 градусов, голени параллельны полу, руки подняты вверх. Лопатки и крестец прижаты к полу, в пояснице сохраняйте естественный прогиб. Выпрямите правую ногу под углом 45 градусов от пола и уведите назад левую руку, а затем симметрично поменяйте позицию. Очень важно удерживать корпус неподвижным и контролировать поясницу.

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"Квадрат"

Примите исходную позицию: ладони под плечами, колени под тазовыми костями, при этом лопатки приведены к центру спины, а в пояснице естественный изгиб. Приподнимите колени от пола на 5-7 см, удерживая корпус, затем надавите правой ладонью на левое колено, задержитесь и поменяйте сторону. В этом упражнении самое главное — удержать равновесие, а для этого обязательно надо напрячь живот.

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Обратные скручивания

Лежа на спине положите ладони под крестец, ноги направьте вверх, при этом корпус плотно прижмите к полу. На выдохе приподнимите ягодицы от ладоней и потянитесь ногами вверх, а затем как можно медленнее вернитесь в исходную позицию. Сильно давите руками на пол, но не раскачивайте ногами, помогая себе инерцией.

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После этих упражнений следует сделать небольшую растяжку и принять контрастный душ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Ольга Усенко рассказала, как перестать есть сладкое.

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