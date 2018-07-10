Как убрать "ушки" на бедрах: топ-6 советов фитнес-тренера

Злополучные "ушки", внутренняя поверхность бедра и бока – самые проблемные зоны у многих девушек, которые недовольны своей фигурой. В этих местах постоянно накапливается жир и избавиться от него очень тяжело.

О том, как привести себя в форму и вести здоровый образ жизни рассказала тренер персональных и групповых программ Александра Бородина. О советах спортсменки пишет журнал "Clutch".

Питание. Исключаем: булки, сладкое, хлеб (и даже серый, который "полезен"), конфеты, колбасы, сосиски, полуфабрикаты, копчености.

Уменьшить количество потребляемой соли. Желательно максимально исключить.

Массаж. Необходимо улучшать циркуляцию крови и выведение жировых отложение с бедренной зоны. Также массаж подтянет кожу, а масла сделают ее шелковой на ощупь.

Вода! Вода! и еще раз вода! Есть норма потребления воды 0,4 мл на 1 кг веса. Выпивать по два литра может не каждый.

Фрукты только до 16:00. Это важно! Они повышают сахар в крови, что приводит к реакции инсулина и накоплению жиров.

Заниматься спортом. Силовые и кардиотренировки, функционал и табата дадут заметный результат в максимально быстрые сроки (если у вас есть проблемы со спиной, то весь этот процесс должен проходить под строгим контролем специалиста, т е тренера).

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