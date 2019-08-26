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Как убрать лишний жир с живота: названы эффективные способы

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Лишний жир на животе является не только больным вопросом для всех желающих похудеть, но и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также рака.

По словам экспертов, существует несколько эффективных способов, как убрать эту проблему, чтобы выглядеть и чувствовать себя прекрасно, передает "Медикфорум".

Дряблый живот

Дряблый живот

Wday

Аэробные упражнения. По словам исследователей из Медицинского центра Университета Дьюка, это один из лучших способов борьбы с лишним весом и жиром в области живота. Речь идет о беге, велотренажерах, аэробике. Упражнения снижают сопротивляемость к инсулину, сокращают количество ферментов в печени и нормализуют уровень триглицеридов.

Аэробика

Аэробика

pixabay

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Нерафинированные растительные масла. Исследователи из American Diabetes Association считают, что накопление жира на животе ассоциируется с употреблением большого количества насыщенных жиров, источниками которых являются красное мясо, сыр, сливочное масло и фастфуд. Если контролировать потребление этих продуктов, а в рацион вводить натуральные растительные масла, можно похудеть в области живота.

Оливковое масло

Оливковое масло

pixabay

Полезные продукты. Некоторые компоненты питания помогают стимулировать метаболизм. Эксперты советуют есть брокколи, лук, натуральный йогурт, бобовые, куриную грудку, авокадо.

Полезные продукты

Полезные продукты

pixabay

Клетчатка. Растворимая клетчатка, которая содержится в овсе, ячмене, орехах, семенах, бобах, горохе, фруктах и овощах помогает убрать излишки жира с живота. Обогащение ежедневного рациона приводит к уменьшению висцерального жира на 3,7%.

Орехи

Орехи

pixabay

Белок. Специалисты Клиники лечения ожирения уверены, что коррекция питания на фоне физической активности является самым простым способом избавиться от жира на животе. Для этого рекомендуется есть кисломолочные продукты, постное мясо и бобовые.

Постное мясо

Постное мясо

pixabay

Как сообащал OBOZREVATEL, ранее диетолог и эксперт по правильному питанию Катя Медушкина назвала распространенные ошибки, которые делают в попытке убрать дряблый живот.

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Теги
похудение диета Фитнес питание
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну да бег спортзал но есть одно но то что люди эти в 50%тах а может и больше страдают от остеохондроза а при остохондрозе кроме плавания ничего нельзя делать а тем более бегать и таскать тяжести)))))))))))
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