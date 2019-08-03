Как убрать дряблый живот: диетолог назвала главные ошибки

В погоне за плоским животиком после похудения многие делают набор действий, которые не помогут избавиться от дряблости.

Известный диетолог и эксперт по правильному питанию Катя Медушкина рассказала на своей странице в Instagram, какие ошибки мы допускаем.

Сначала эксперт перечислила возможные причины дряблости живота: беременность, резкая потеря веса (кожа не успевает адаптироваться под новые формы), недостаток коллагена и эластина в организме, отсутствие тонуса в мышцах.

Дряблый живот Wday

Что не помогает в борьбе с обвисшим животом⠀

Каждый день качать пресс. По словам Медушиной, локального жиросжигания не существует, так что без общих тренировок не обойтись.

Диеты и дефицит калорий больше, чем 20%, так как это приведет к срыву и возвращению потерянных кг.

Обруч. Если он легкий – эффекта не будет, а если тяжелый – кручение может привести к гематомам и даже травмам внутренних органов.

Термобелье или обертывание пленкой во время тренировок. Жир это не сожжет, зато не даст организму отводить влагу во время тренировки. А от этого возрастает нагрузка на сердце.

"Но! Все-таки существуют вещи, которые помогут избавиться от живота. Намекну – касаются они питания и улучшения кровообращения", – резюмировала Медушкина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог рассказала, какое количество чашек чая можно пить в день, чтобы не нанести урон здоровью.

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