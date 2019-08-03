Как убрать дряблый живот: диетолог назвала главные ошибки

В погоне за плоским животиком после похудения многие делают набор действий, которые не помогут избавиться от дряблости.
Известный диетолог и эксперт по правильному питанию Катя Медушкина рассказала на своей странице в Instagram, какие ошибки мы допускаем.
Сначала эксперт перечислила возможные причины дряблости живота: беременность, резкая потеря веса (кожа не успевает адаптироваться под новые формы), недостаток коллагена и эластина в организме, отсутствие тонуса в мышцах.
Дряблый живот
Wday
Что не помогает в борьбе с обвисшим животом⠀
Каждый день качать пресс. По словам Медушиной, локального жиросжигания не существует, так что без общих тренировок не обойтись.
Диеты и дефицит калорий больше, чем 20%, так как это приведет к срыву и возвращению потерянных кг.
Обруч. Если он легкий –
эффекта не будет, а если тяжелый – кручение может привести к гематомам и даже травмам внутренних органов.
Термобелье или обертывание пленкой во время тренировок. Жир это не сожжет, зато не даст организму отводить влагу во время тренировки. А от этого возрастает нагрузка на сердце.
"Но! Все-таки существуют вещи, которые помогут избавиться от живота. Намекну – касаются они питания и улучшения кровообращения", – резюмировала Медушкина.
Как убрать дряблый живот в домашних условиях за 2 недели?👇 ⠀ Я не раз встречалась с нежеланием худеть из-за боязни потерять тонус кожи и обзавестись растяжками. Так ли все страшно и нужно ли переживать? Давайте разбираться вместе. ⠀ Не забудьте про ❤, и читайте дальше) ⠀ Сначала давайте я перечислю возможные причины дряблости живота: ⠀ 🔸Беременность - после нее могут оставаться растяжки. 🔸Резкая потеря веса. Кожа не успевает адаптироваться под новые “формы” и обвисает. 🔸Не хватает коллагена и эластина. 🔸Физических нагрузок нет, мышцы не в тонусе. ⠀ Что точно НЕ ПОМОЖЕТ в борьбе обвисшим животиком: ⠀ ❌Каждый день качать пресс. Мышцам живота, как и любым другим, нужен отдых. А локального жиросжигания не существует, так что качай-не качай, но без общих жиросжигающих тренировок не обойтись. ⠀ ❌Диеты и дефицит калорий больше, чем 20%. Это приведет к срыву, замедлению обмена веществ и возвращению с таким трудом потерянных кг. ⠀ ❌Обруч. Те, кто со мной давно, знают, что к обручу я отношусь негативно. Если он легкий - эффекта просто не будет, а если тяжелый - его кручение может привести к гематомам и даже травмам внутренних органов. ⠀ ❌Термобелье или обертывание пленкой во время тренировок. Жир это не сожжет, зато не даст организму отводить влагу (пот) во время тренировки. А от этого возрастает нагрузка на сердце. ⠀ ✔НО! Все-таки существуют вещи, которые помогут избавиться от живота. Намекну - касаются они питания и улучшения кровообращения😉 ⠀ А если вам нужна конкретика - жду вас на своем Ютуб-канале, там как раз вышло мое новое видео “Как убрать дряблый живот за 2 недели в домашних условиях”. Ссылка на видео - в шапке профиля!👆 ⠀ Ну что, пойдете смотреть видео или и так сами все знаете?)) Обязательно напишите в комментариях, какие советы из видео применяете! Или, если нет - почему этого не делали? ⠀ #ПлоскийЖивотик_за_2недели
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