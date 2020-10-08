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Женский организм отличается от мужского своей физиологии. Женский организм предназначен для вынашивания и рождения ребенка, а значит, всегда стремится накапливать и откладывать про запас. Соответственно, жиросжигание у мужчин и у женщин происходит по-разному.

КАК ТРЕНИТИРОВАТЬСЯ ЧТОБЫ ХУДЕТЬ?

Есть нужно за 2 часа до тренировки.

Если поесть за пол часа до тренировки, то переполненный желудок будет мешать выполнять физические нагрузки. Кровоснабжение будет направлено не к работающим мышцам, а к желудочно-кишечному тракту. Тренировка не принесет пользы, может возникнуть тошнота и рвота.

Тренировка должна быть длительной и интенсивной. Жиросжигание начинается от интенсивных длительных тренировок более 30 минут. Между подходами должен быть минимальный отдых 30-45 секунд. Желательно вообще без отдыха. (все зависит от вашего уровня подготовки).

Кардио не меньше 30 минут. Но не нужно бежать как скаковая лошадь. Кардио может быть в виде быстрой прогулки по парку или бега трусцой.

Можно чередовать прогулку и бег.

ЧСС должно быть 105-135 ударов в минуту. Для того, чтобы эффективно использовать пульс для сжигания жира вам следует не менее 20 минут придерживаться этого пульса, а затем включиться в чередование. Уменьшение пульса до 105 ударов в минуту (10 минут) и повышение до 135 (10 минут).

Большое количество повторений и несколько подходов. Например, 3х20 повторений (и больше) одного упражнения.

Минимальный вес, либо свой собственный. Женщинам не нужно таскать штанги. Это лично мое мнение. Результата можно добиться и с собственным весом. На этом построены все мои программы тренировок и похудения.

Отдых. Спать не меньше 8 часов. Это банально, но важно.

Главной задачей жиросжигающих тренировок для девушек является изменение метаболизма организма с целью переключения его в режим траты глюкозы и углеводов.