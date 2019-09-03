Как снизить аппетит и побороть голод: названы простые способы

Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как побороть чувство голода и снизить аппетит.

Подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. "Все мы сталкивались со стрессами, переутомлением, диетами. Это может провоцировать чувство голода, да и вообще, чувство голода может провоцировать многое: недобор по калорийности, нюансы со здоровьем, гормонами и т.д. Но если мы говорим про "я здоров(а)", просто постоянно хочу что-то жевать, тогда нужно обратить внимание на несколько способов борьбы с этим", — написала Усенко.

Фото: growfood.pro

Так, по словам диетолога, можно увеличить потребление белка (1,2 гр на кг веса). Ведь белок насыщает и не даст чувству голода быстро проявится. Также она порекомендовала добавить в рацион фрукты, овощи и крупы.

"Обязательно добавьте в рацион фрукты, овощи и крупы (богатые клетчаткой). Можно также увеличивать потребление клетчатки с 20 гр в день, до 30 гр в день, если боретесь с чувством голода", — отметила Усенко.

Фото: coraltime.club

Кроме того, эксперт добавила, что если вы страдаете сильно от чувства голода в течение дня, то нужно добавить в свой рацион перед обедом овощной суп, это позволить быстрее дать сигнал мозгу про то, что вы наелись. А также Усенко порекомендовала контролировать потребление воды.

"На килограмм веса нужно употреблять по 30-35-40 мл воды. Посчитайте свою норму и придерживайтесь ее. Это может исключить жажду и тем самым снизить чувство голода", — отметила диетолог.

Фото: zabavnik.club

Усенко подытожила, что также здоровый сон в количестве 7-8 часов уменьшает чувство голода в течение дня.

Фото: tbn-tv.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Усенко рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.

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