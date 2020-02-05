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7 февраля • обновлено в 08:01
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/ Диета и фитнес

Как сделать фигуру стройной: Луценко назвала три суперпродукта

6.7т
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Известный украинский фитнес-тренер Анита Луценко назвала три своих суперпродукта, которые помогают привести фигуру в форму.

Об этом спортсменка рассказала в интервью КП.

Анита Луценко

Анита Луценко

Instagram @anitasporty

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Так, по словам Аниты, ее суперпродукты – это яйца, гречка и семена льна:

  • Мой суперпродукт №1 – яйца. Они не дорогие, их можно есть всегда, а если вы еще сделаете со слегка жиденьким желточком, то и вашему желчному будет хорошо, и это классный источник белка.

  • Суперпродукт №2 – гречка, которую можно есть когда угодно и где угодно. Идеальная каша для вечера, и не слушайте тех, кто говорит "о боже, углеводы вечером, ни в коем случае"!

  • И суперпродукт №3 – семена льна. Свойства у них такие же, как и у разрекламированных чиа. Но самое главное – чтобы зернышко раскрылось. Иначе никаких полезных свойств вы не получите. Поэтому важно замочить семена льна или на ночь, или на несколько часов, чтобы они раскрылись. Или перемолоть.

Анита Луценко

Анита Луценко

Instagram @anitasporty

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, названо шесть продуктов, которые нельзя есть натощак.

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Автор
Анна Михно
Персона
Анита Луценко
Место
Украина
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qwrqwr qrqwr
qwrqwr qrqwr
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь[][] ---- https://cuz.su/mblog
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