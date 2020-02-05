Как сделать фигуру стройной: Луценко назвала три суперпродукта

Известный украинский фитнес-тренер Анита Луценко назвала три своих суперпродукта, которые помогают привести фигуру в форму.
Об этом спортсменка рассказала в интервью КП.
Анита Луценко
Instagram @anitasporty
Так, по словам Аниты, ее суперпродукты – это яйца, гречка и семена льна:
Мой суперпродукт №1 – яйца. Они не дорогие, их можно есть всегда, а если вы еще сделаете со слегка жиденьким желточком, то и вашему желчному будет хорошо, и это классный источник белка.
Суперпродукт №2 – гречка, которую можно есть когда угодно и где угодно. Идеальная каша для вечера, и не слушайте тех, кто говорит "о боже, углеводы вечером, ни в коем случае"!
И суперпродукт №3 – семена льна. Свойства у них такие же, как и у разрекламированных чиа. Но самое главное – чтобы зернышко раскрылось. Иначе никаких полезных свойств вы не получите. Поэтому важно замочить семена льна или на ночь, или на несколько часов, чтобы они раскрылись. Или перемолоть.
Анита Луценко
Instagram @anitasporty
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, названо шесть продуктов, которые нельзя есть натощак.
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