Как сделать фигуру стройной: Луценко назвала три суперпродукта

Известный украинский фитнес-тренер Анита Луценко назвала три своих суперпродукта, которые помогают привести фигуру в форму.

Об этом спортсменка рассказала в интервью КП.

Так, по словам Аниты, ее суперпродукты – это яйца, гречка и семена льна:

Мой суперпродукт №1 – яйца. Они не дорогие, их можно есть всегда, а если вы еще сделаете со слегка жиденьким желточком, то и вашему желчному будет хорошо, и это классный источник белка.

Суперпродукт №2 – гречка, которую можно есть когда угодно и где угодно. Идеальная каша для вечера, и не слушайте тех, кто говорит "о боже, углеводы вечером, ни в коем случае"!