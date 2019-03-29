Как сбросить вес: назван идеальный сыр для похудения

Рикотта — сыр родом из Италии. Готовят его из сыворотки молока (овечьего, козьего, коровьего).

Как сообщает издание Dilei, его употребление благотворно воздействует на организм, а также помогает в похудении.

Как рикотта помогает в похудении

По словам специалистов, рикотта содержит полезные белки, которые легко усваиваются. Кроме того, в этом сыре много витаминов группы B, кальций, есть витамины K, E, A, D, калий, фосфор, цинк, марганец, магний, медь, селен. Также в нем находятся аминокислоты, жирные кислоты омега-3 и омега-6.

Рикотта помогает регулировать давление, способствует восстановлению и регенерации кожи, улучшает работу пищеварительного трака. Кроме того, этот продукт является очень сытным, но легким. Поэтому при добавлении рикотты в свое меню можно долго ощущать сытость и избегать перекусов вредными продуктами. Это главное полезное свойство сыра для худеющих.

Фото: medaboutme.ru

Как употреблять рикотту во время диеты

Специально диеты для похудения на рикотте нет, ведь употреблять ее нужно умеренно. Стоит отметить, что рикотту можно есть с фруктами, овощами, ягодами, зеленью или приготовить полезный бутерброд. При похудении желательно употреблять сыр утром или во время перекусов.

Фото: Patee

Кроме рикотты можно употреблять все полезные продукты. Это могут быть крупы, рыба и мясо, нежирное молоко и кефир, йогурты, фрукты, ягоды, овощи, зелень. Сладости и сдобу необходимо сократить или совсем убрать из рациона.

Также отмечается, что нужно пить по крайней мере два литра воды в день и травянные чаи.

Примерное меню диеты:

Фото: Patee

Завтрак: два бутерброда с рикоттой, томатами, зеленью и зеленый чай;

Перекус: овощной салат;

Обед: цельнозерновые спагетти с горохом и овощами;

Ужин: овощная запеканка и кефир.

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