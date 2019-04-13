Как сбросить 3 кг за три дня: названа моментальная диета

Терять каждый день по килограмму лишнего жира — легко! Просто нужно перестать есть продукты, а начать их пить.

Как сообщает издание Голос, принцип действия питьевой диеты заключается в том, что жидкая пища усваивается гораздо быстрее, нежели твердая, что приводит к сжиганию жира. Организм берет калории из жировых запасов, тем самым обеспечивая похудение. Как бонус — очищение ЖКТ, сужение кишечника и желудка, что вскоре приводит к заметному снижению аппетита.

Фото: u-f.ru

По словам диетологов, придерживаясь такого типа питания, можно за три дня сбросить 2-3 килограмма. Так, питьевая диета включает молочные продукты, супы, бульон, квас, овощные смузи, протеиновые коктейли и чай с водой. Также все остальные продукты нужно исключить из своего рациона.

Фото: ChangeUA

Как соблюдать питьевую диету

Выпивать 2 л чистой воды;

Установить график употребления пищи — например, каждые 2 часа по 1-1,5 стакана;

В меру заниматься физическими активностями.

Фото: factroom.ru

Примерное меню

Завтрак: стакан теплого молока.

Обед: порция куриного бульона.

Полдник: кисель из клубники и вишни без сахара.

Ужин: суп-пюре из брокколи с зеленью на мясном бульоне.

Ранее OBOZREVATEL решил сделать подборку из топ-3 диет, которые помогут эффективно сбросить лишний вес и не навредить здоровью.

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