Как сбросить 3 кг за три дня: названа моментальная диета

Терять каждый день по килограмму лишнего жира — легко! Просто нужно перестать есть продукты, а начать их пить.
Как сообщает издание Голос, принцип действия питьевой диеты заключается в том, что жидкая пища усваивается гораздо быстрее, нежели твердая, что приводит к сжиганию жира. Организм берет калории из жировых запасов, тем самым обеспечивая похудение. Как бонус — очищение ЖКТ, сужение кишечника и желудка, что вскоре приводит к заметному снижению аппетита.
Фото: u-f.ru
По словам диетологов, придерживаясь такого типа питания, можно за три дня сбросить 2-3 килограмма. Так, питьевая диета включает молочные продукты, супы, бульон, квас, овощные смузи, протеиновые коктейли и чай с водой. Также все остальные продукты нужно исключить из своего рациона.
Фото: ChangeUA
Как соблюдать питьевую диету
Выпивать 2 л чистой воды;
Установить график употребления пищи — например, каждые 2 часа по 1-1,5 стакана;
В меру заниматься физическими активностями.
Фото: factroom.ru
Примерное меню
Завтрак: стакан теплого молока.
Обед: порция куриного бульона.
Полдник: кисель из клубники и вишни без сахара.
Ужин: суп-пюре из брокколи с зеленью на мясном бульоне.
Ранее OBOZREVATEL решил сделать подборку из топ-3 диет, которые помогут эффективно сбросить лишний вес и не навредить здоровью.
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