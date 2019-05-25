Как сбросить 2 кг за два дня: названа моментальная диета

Полужидкая диета — отличный выбор для тех, кто хочет быстро и эффективно похудеть. Ведь благодаря ей можно сбросить 2 килограмма за два дня.

Однако, этот тип питания нужно соблюдать с особой осторожностью и не более недели, чтобы точно избежать каких-либо медицинских осложнений. Об этом сообщает издание Di Lei.

Полужидкая диета включает травяные чаи, фруктовые соки или коктейли. Кроме того, она позволяет употреблять в небольших количествах пюре из сезонных овощей, фрукты (ананас, яблоки, бананы), яйца и говядину.

Фото: cosmo.ru

Также придерживаясь такого типа питания следует исключить из своего рациона все остальные продукты и выпивать не менее 2 литров воды в день.

Примерное меню на неделю

Фото: hochu.ua

Понедельник: 2 литра нежирного молока, и больше ничего нельзя, кроме питьевой воды.

Вторник: 2 литра простокваши (можно заменить на кефир, но эффект будет несколько хуже).

Среда: 6 яиц сварить вкрутую. На завтрак съесть три яйца, на обед и ужин по одному.

Четверг: 420 граммов вареной говядины.

Пятница: овощные салаты, которые можно заправить 3 ст.л. оливкового масла.

Суббота: 1,5 кг любых свежих фруктов.

Воскресенье: 2 литра нежирного молока, и больше ничего нельзя, кроме питьевой воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный диетолог Альбина Комиссарова перечислила привычки для фигуры, которые мешают похудеть.

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