Как разогнать метаболизм и похудеть: топ-5 способов

Наверняка у каждого человека есть такой друг, который много ест и остается при этом стройным. А у других с этим все намного сложнее. Ответ кроется в скорости метаболизма — том механизме, который помогает сжигать калории.
Как сообщает журнал Grazia, с возрастом скорость метаболизма снижается. Но его можно ускорить с помощью нескольких простых способов.
Завтрак
Фото: sovetnika.net
Тот, кто отказывается от завтрака — никогда не ускорит свой метаболизм и не похудеет. Ведь именно завтрак дает толчок обмену веществ.
Водный баланс
Фото: Tv.ua
По словам экспертов, после бутылочки воды метаболизм — хоть и не надолго — ускоряется аж на 30%.
Дробное питание
Фото: MirFitness.info
Также питаться необходимо 4-6 раз в день, то есть через каждые 3 часа. Те люди, которые регулярно перекусывают, в целом за день съедают меньше. Кроме того, не стоит позволять себе голодать. Ведь голодание замедляет обменные процессы.
Белок в рационе
Фото: omvesti.ru
Постный белок способствует повышению метаболизма, поскольку при его употреблении в пищу, организм тратит в два раза больше калорий на его переработку. Эксперты рекомендуют добавить в рацион рыбу, курицу, нежирный сыр, йогурт, фрукты и яйца.
Спорт
Фото: Replyua.net
Известно, что мышцы требуют в 9 раз больше энергии, чем жир. Регулярные тренировки повышают скорость метаболизма на 7−8%, что означает избавление от лишних 100−150 калорий в день, даже если сидите перед телевизором.
Как сообщалOBOZREVATEL, ранее украинский диетолог Светлана Фус поделилась основными правилами правильного питания, которые помогут эффективно похудеть и держать вес.
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