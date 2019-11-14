Как распознать зависимость от сладкого: раскрыт секрет для худеющих

Не всегда является правдой убеждение, что похудеть мешает зависимость от сладкого.

Об этом рассказала на своей странице в Instagram диетолог Виктория Кляуз, уточнив, как можно распознать, действительно ли организм тянется к сладостям, как к наркотику, или причина застоя в весе кроется в другом.

"Дело не в сладком, а в том – какую еду, кроме вкусностей, вы едите в течение дня. Решили вы худеть, полистали соцсети, посмотрели результаты – оказывается, на ПП (правильно питание) реально похудеть на 4-10 кг в неделю! В своем меню оставили гречку, салат, рыбу и курицу и начали ждать заветный минус. Спустя неделю такого рациона, еда уже не только снится, но начинает "разговаривать" с вами. В итоге нервы не выдерживают и имеем срыв на сладости", – привела она пример.

Неправильное питание может быть причиной тяги к сладостям Фото: bodycamp.ru

По словам Кляуз, причина кроется не в зависимости от сладкого, а в банальной голодовке. Более того, -10 кг тоже могут не прийти в обещанные сроки, так как все худеют разными темпами.

"Чтобы понять, есть ли у вас зависимость – стоит наладить питание. Важно наедаться основным блюдом так, чтобы не хотелось есть каждые 2 часа", – добавила диетолог.

Если все равно без сладостей чувство сытости не приходит, это может быть просто моментом привычки.

Как распознать зависимость от сладостей pixabay

"Я не отрицаю наличие психологической зависимости от еды, но во многих ситуациях проблема не в любви к сладкому, а в отсутствии нормального питания. Как только вы осознаете причины, начинаете работать над их исправлением – вы перестаете бояться сладкого или зависеть от него", – подчеркнула Кляуз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетологи назвали самые вредные привычки, которые мешают похудеть.

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