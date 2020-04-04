Как продлить молодость: названы правила питания для женщин после 40 лет

После 40 лет для того, чтобы сохранить здоровье женщинам следует забыть несбалансированное питание, алкогольные вечеринки и сидячий образ жизни.

Для того, чтобы продлить молодость и улучшить свой внешний вид следует исключить многие продукты из рациона, пишет Marie Claire.

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Пить молоко

Стакан молока с высоким содержанием жира после занятий фитнесом ─ именно то, что надо, если вас беспокоит сокращение мышечной массы. Молоко содержит кальций, необходимый для крепких здоровых костей.

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Отказаться от БАДов

Различные биодобавки и витаминные комплексы могут навредить организму, а не помочь. Нутриционисты рекомендуют после 40 тщательнее планировать рацион, включая в него достаточно питательных и полезных продуктов с высоким содержанием витаминов.

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Сократить перекусы

Диетологи советуют не есть во время просмотра телевизора, а также убирать печенья и пирожные за пределы видимости, если вы склонны к перманентному жеванию.

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Исключить фастфуд

Большинство продуктов быстрого приготовления вроде завариваемой лапши и даже запариваемой овсяной каши содержит внушительное количество добавок, начиная от искусственных подсластителей и заканчивая консервантами.

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Добавить пробиотики в рацион

Воспаления в кишечнике не только ухудшают самочувствие, но ускоряют старение организма. Для профилактики воспалительных процессов можно употреблять пробиотики. Молочнокислые бактерии, в частности, белок лактоферрин, содержащиеся в обычном натуральном йогурте, помогут оздоровить микрофлору кишечника и, соответственно, улучшить состояние кожи.

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Сесть на средиземноморскую диету

Замените красное мясо на белое мясо птицы и рыбу, привычное растительное масло ─ на оливковое, максимально сократите количество углеводов. Также следует есть овощи и фрукты с высоким содержанием полифенолов, бобовые и чечевицу, миндаль и семечки подсолнечника.

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Перестать употреблять сахар

Сахар стимулирует процесс гликирования белков, который сегодня считается одной из главных причин, вызывающих старение организма, появление морщин и даже провоцирующих атеросклероз и инфаркт.

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Пить кофе

Чрезмерное увлечение кофе может привести к обезвоживанию, но одна чашечка в день - не повредит. Кофеин в умеренном количестве снижает риск развития болезни Альцгеймера и повышает уровень физической работоспособности.

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