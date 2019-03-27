Как привести тело в форму за месяц: советы эксперта

Консультант по здоровому образу жизни, блогер Ольга Фомина рассказала, как привести тело в форму за месяц без диет и голодовок.

Советами она поделилась с OBOZREVATEL. Так, в первую очередь эксперт порекомендовала наладить питание.

"Не зря сейчас время поста — дайте своей ЖКТ отдохнуть от тяжелой жирной пищи. Исключите мясные продукты, полуфабрикаты, сладкое и мучное. Добавьте в свой рацион витаминные фреши и смузи, фрукты и овощи, первую зелень", — поделилась Ольга.

Фото: shkolazhizni.ru

Также эксперт посоветовала пить по утрам не просто воду, а с добавлением сока лимона или яблочного уксуса. А в течение дня пить много тепло-горячей воды, ведь она способствует выводу лишних токсинов из организма.

Фото: WomanShape

Что касается активностей, то Фомина отметила, что утром стоит делать зарядку, а днем или вечером посещать спортзал, или тренироваться дома от 40 до 90 минут, 3 раза в неделю. Также эксперт порекомендовала купить шагомер и выхаживать ежедневно 10 000 шагов.

Фото: mlife.by

Кроме того, Ольга добавила, что ложиться спать нужно до полуночи, лучше в 22:00-23:00. Чтобы засыпать легко — не есть ничего за 3 часа до сна.

Фото: KakProsto.ru

"Приучайте себя ложиться не позднее 23:00. Если не привыкли так рано спать, делайте это постепенно, каждый день, ложась на 5-10 минут раньше. Чтобы засыпать легко, за 3 часа до сна ничего не кушайте, за 1 час до сна приглушите свет и отключите все гаджеты. Включите спокойную расслабляющую музыку, прогуляйтесь на улице", — отметила Фомина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский диетолог Светлана Фус поделилась основными правилами правильного питания, которые помогут эффективно похудеть и держать вес.

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