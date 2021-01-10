Как привести фигуру в порядок после праздников: советы от диетолога и фитнес-тренера

Сегодня, пожалуй, самая актуальная тема – борьба с лишним весом после новогодне-рождественских праздников. Существует довольно много всевозможных способов, как быстро вернуть фигуру в норму, однако зачастую эти способы дают кратковременный результат.

Чтобы сбросить лишний вес и удерживать нормальную массу тела, достаточно привести в порядок ваш рацион и добавить физическую активность на регулярной основе. Это единственные способы спастись от постоянного чувства голода, усталости, преждевременного старения и ухудшающегося здоровья.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL диетолог Светлана Фус и фитнес-тренер Анита Луценко рассказали, с помощью каких методов можно привести в порядок свою фигуру после новогодне-рождественских застольев.

Советы от диетолога Светланы Фус:

Контролируйте, сколько раз в сутки вы едите. Большинство людей даже не замечают, сколько раз в день они употребляют пищу: одни едят дважды, другие – от 5 до 8 раз, а может и того больше. Многие кофе с молоком, яблоко, горсть орешков, сухофрукты или "полезный" батончик даже едой не считают. Из-за частых перекусов начинается путаница, и получается, что беспорядочные подъедания заменяют нормальные приемы пищи. Питаясь 3-4-5 раз в день полноценными порциями, с достаточными промежутками времени между едой и приблизительно в одно и то же время, мы даем возможность организму лучше усваивать пищу, пищеварительной системе – работать правильно, и можем контролировать чувство голода. Очень важно помнить, что для каждого приема пищи нужно выбирать правильные продукты, которые будут наполнять энергией и питательными веществам, а не вести к перееданию или постоянному жеванию. Например, для перекуса хорошим вариантом будут: овощной салат с сыром, цельнозерновым хлебом и фруктовый салат с йогуртом либо творог с фруктами или овощами, слабосоленая рыба с овощами и цельнозерновой булочкой. Что делать, чтобы не допускать острого чувства голода? Для этого необходимо соблюдать режим питания. А еще надо обращать внимание на состав блюд, которые едим.

Ищите продукты, богатые белком и добавляйте в каждый основной прием пищи. Белок – это питательное вещество, которое сравнительно долго переваривается. Именно это его свойство позволяет длительное время не испытывать голода. Поэтому в каждый основной прием пищи добавляйте продукты, которые содержат его достаточное количество. Это мясо, рыба, птица, яйца, бобовые. Однако не следует употреблять очень много белка, поскольку в избытке он перегружает почки и печень.

Добавьте в рацион овощи. К белковой пище следует добавить овощи: они наполнят объемом блюдо, обеспечат витаминами, минералами, биологически активными соединениями, улучшат переваривание белка. А еще добавят клетчатку, которая в пищеварительном канале впитывает воду, набухает и создает ощущение большей сытости. И калорий в овощах мало.

Сложные углеводы = стабильный уровень глюкозы в крови. Не забывайте о сложных углеводах. Их можно найти в кашах из цельной крупы, цельнозерновом хлебе, картофеле, макаронах из твердых сортов пшеницы. Такие углеводы усваиваются медленно, постепенно поднимают уровень сахара в крови и поддерживают глюкозу на нужном уровне до следующего приема пищи. Почему это так важно? Низкий уровень глюкозы в крови вызывает неудержимый голод и внезапное желание получить какую-то "конфетку". Кроме того, продукты со сложными углеводами содержат много клетчатки и дополняют ту, что есть в овощах.

Не забывайте о воде. Очень часто многие голод путают с жаждой. Если возникает желание что-то перекусить, когда время для приема пищи еще не пришло, надо выпить стакан воды и подождать 20-30 минут. Во-первых, воду нужно пить в любом случае. Во-вторых, почти в половине таких ситуаций окажется, что чувство голода пройдет. Вода позволит избежать дополнительной ненужной еды.

Советы от фитнес-тренера Аниты Луценко:

Обязательно делайте упражнения сутра. Чтобы избежать набора лишних килограммов и избавиться от ненужных, следует свое утро начинать с тренировки, тогда в течение дня не будет огромного желания съесть все, что попадется под руку.

После праздников возвращайтесь в свой привычный режим. Поделюсь с вами секретом, что на новогодние праздники переедают все. Все, что вы можете сделать – это не корить себя, а понять, что вы человек и такой же, как и все. На следующий день возвращайтесь к своему привычному режиму. Ни в коем случае себя не упрекайте, потому что когда мы это делаем, то начинаем есть еще больше.

Не бросайте занятия спортом. Начинайте тренироваться прямо сейчас. Лучше тратить каждый день по 10-15 минут на тренировку, чем пытаться похудеть экстренно.

Начинайте худеть с салата. Людям, стремящимся похудеть, рекомендуется начинать еду с порции овощного салата – это помогает контролировать аппетит и уменьшает риск переедания. Мои любимые продукты для салата: помидор, огурец, редька, руккола, укроп и петрушка, перец, авокадо, гранат, морковка и свекла, яблоко, брокколи, лук, листья айсберг, нут, кедровые орешки, тунец, редиска, капуста, беби-моцарелла, оливки.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: