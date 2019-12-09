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9 декабря • обновлено в 11:49
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/ Диета и фитнес

Как правильно заедать стресс: советы диетолога

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Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как правильно заедать стресс.

Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. "Для того, чтобы не заедать стресс, нужно понимать, что именно его провоцирует. И если вы не можете совладать с собой после того, как выяснили причины, то нужно заедать его правильно", — написала Усенко.

Как правильно заедать стресс: советы диетолога

Фото: hochyvseznat.ru

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По словам диетолога, если вы хотите много есть, то можно иногда срываться на фрукты, овощи, сыр, рыбу, морепродукты, хлеб цельнозерновой и авокадо. Усенко отметила, что переедая такими продуктами, вы не похудеете, но последствия, даже если они будут, убрать будет не сложно.

Как правильно заедать стресс: советы диетолога

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Ольга Усенко рассказала, какие продукты полезно есть зимой.

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Автор
Кристина Долматова
Тег
диета
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Дура! Стресс надо запивать.
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