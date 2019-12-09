Как правильно заедать стресс: советы диетолога

Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как правильно заедать стресс.

Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. "Для того, чтобы не заедать стресс, нужно понимать, что именно его провоцирует. И если вы не можете совладать с собой после того, как выяснили причины, то нужно заедать его правильно", — написала Усенко.

Фото: hochyvseznat.ru

По словам диетолога, если вы хотите много есть, то можно иногда срываться на фрукты, овощи, сыр, рыбу, морепродукты, хлеб цельнозерновой и авокадо. Усенко отметила, что переедая такими продуктами, вы не похудеете, но последствия, даже если они будут, убрать будет не сложно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Ольга Усенко рассказала, какие продукты полезно есть зимой.

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