Как правильно взвешиваться: названы распространенные ошибки

Неправильное взвешивание зачастую искажает вес, расстраивая и приводя в недоумение худеющих.

Профессиональный диетолог, эксперт по правильному питанию Катя Медушкина рассказала в своем Instagram, как это делать правильно, а также какие распространенные ошибки обычно допускаются.

"Я всегда объясняю клиентам, что при похудении вес не является главным критерием. Это многокомпонентный показатель, который включает в себя массу: костной ткани (изменяется только в длинной перспективе), мышечной ткани (при похудении возможна дистрофия), жировой ткани (именно за счет нее и должен уходить вес), воды (может значительно меняться в течение дня), наполнения кишечника и мочевого пузыря", – рассказала она.

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Медушкина пояснила, что изменение любого из этих показателей может влиять на вес. Эксперт посоветовала проверять себя по чек-листу, чтобы не допускать перекосов и не падать в обморок.

Как нельзя взвешиваться

Каждый день – потому что невозможно похудеть или набрать за сутки столько жира. Результат может меняться из-за отечности или оттока жидкости.

В гостях – потому что бытовые весы могут давать погрешность до 2 кг.

Вечером – потому что пища еще не переварилась, а вода не вышла.

В период менструации – изменения уровня гормонов до, во время и после вызывают задержку жидкости.

После тренировки и активного секса – потоотделение приводит к значительному снижению веса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диатолог Светлана Фус рассказала, что мешает худеть. Одной из распространенных причин является недостаток времени и неправильный выбор продуктов.

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