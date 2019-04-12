Как правильно взвешиваться: названы распространенные ошибки

Неправильное взвешивание зачастую искажает вес, расстраивая и приводя в недоумение худеющих.
Профессиональный диетолог, эксперт по правильному питанию Катя Медушкина рассказала в своем Instagram, как это делать правильно, а также какие распространенные ошибки обычно допускаются.
"Я всегда объясняю клиентам, что при похудении вес не является главным критерием. Это многокомпонентный показатель, который включает в себя массу: костной ткани (изменяется только в длинной перспективе), мышечной ткани (при похудении возможна дистрофия), жировой ткани (именно за счет нее и должен уходить вес), воды (может значительно меняться в течение дня), наполнения кишечника и мочевого пузыря", – рассказала она.
psy-practice
Медушкина пояснила, что изменение любого из этих показателей может влиять на вес. Эксперт посоветовала проверять себя по чек-листу, чтобы не допускать перекосов и не падать в обморок.
Как нельзя взвешиваться
Каждый день – потому что невозможно похудеть или набрать за сутки столько жира. Результат может меняться из-за отечности или оттока жидкости.
В гостях – потому что бытовые весы могут давать погрешность до 2 кг.
Вечером – потому что пища еще не переварилась, а вода не вышла.
В период менструации – изменения уровня гормонов до, во время и после вызывают задержку жидкости.
После тренировки и активного секса – потоотделение приводит к значительному снижению веса.
ТОП-5 ОШИБОК, КОТОРЫЕ ИСКАЖАЮТ ВАШ ВЕС ⠀ Нажмите 2 раза на фото (❤️)☝️если хотите видеть мои посты. ⠀ Я всегда объясняю клиентам, что при похудении ВЕС НЕ ЯВЛЯЕТСЯ главным критерием. Это многокомпонентный показатель, который включает в себя массу: ⠀ ▫️костной ткани (изменяется только в длинной перспективе) ▫️мышечной ткани (при похудении возможна дистрофия) ▫️жировой ткани (именно за счет нее и должен уходить вес) ▫️воды (может значительно меняться в течение дня) ▫️наполнения кишечника и мочевого пузыря ⠀ Изменение любого из этих показателей может влиять на вес. Чтобы не допускать перекосов и не падать в обморок (“О боже, я со вчера поправилась на 2 килограмма!”) проверьте себя по чек-листу - правильно ли вы взвешиваетесь: ⠀ ❌ НЕЛЬЗЯ взвешиваться ⠀ ☑️ каждый день ⠀ невозможно похудеть или набрать за сутки столько жировой ткани, чтобы это отразилось на весах. А вот за счет отечности или оттока жидкости, наполнения кишечника вес может значительно, до нескольких килограммов, меняться В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ. ⠀ ☑️ в гостях ⠀ бытовые весы разных марок могут давать погрешность до 2 кг. Сравнивать можно только цифры на ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ весах. ⠀ ☑️ вечером ⠀ пища, съеденная за день, еще не переварилась. То же самое касается выпитой за день воды. ⠀ ☑️ в период КД ⠀ изменения уровня гормонов до, во время и после менструации вызывают задержку жидкости. У участниц моих проектов я наблюдала ЗАДЕРЖКИ до 3 КГ! ⠀ ☑️ после тренировки (и после активного секса :) ⠀ обильное потоотделение во время физической нагрузки приводит к значительному снижению веса. НО ЭТО НЕ ЖИР, а вода! Жидкость вернется через пару часов. Также учтите, что силовая нагрузка на крупные группы мышц вызывает отечность, и следующие 2 дня весы могут показывать бОльшую цифру. ⠀ ✅ Сохраните это руководство себе в закладки 🔰 и отмечайте подруг (@ и имя подруги в инстаграме). ⠀ Как правильно измерять вес и объемы? Дам свою памятку, если наберем 10 000 ❤️ на фото и большое количество запросов от вас в комментариях “Хочу памятку!” ⠀ #каквзвешиваться_медушкина
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диатолог Светлана Фус рассказала, что мешает худеть. Одной из распространенных причин является недостаток времени и неправильный выбор продуктов.
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