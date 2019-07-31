Как правильно пить алкоголь: советы эксперта

Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как правильно пить алкоголь.

Подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. "Чтобы минимизировать вред от алкоголя и сохранить здоровье рекомендуют пить не больше 14 единиц в неделю на постоянной основе. Что же такое эта единица и сколько их в бокале вина? Одна единица — 10 мл чистого алкоголя. Это хороший способ определить, насколько крепок ваш напиток и сколько можно его пить исходя из этой теории", — рассказала Усенко.

Фото: 7Dach.ru

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Кроме того, эксперт написала, как именно можно высчитать, сколько единиц содержится в любом алкогольном напитке.

"Нужно умножить общий объем напитка (в мл) на его ABV* (показатель количества чистого алкоголя в процентах от общего объема жидкости в напитке) и разделить результат на 1000", — рассказала Усенко.

Фото: instagram/usenochka

Также Усенко добавила, что если вы на постоянной основе пьете 14 единиц в неделю, то распределить их нужно не менее чем на 3 дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Усенко рассказала, почему хочется сладкого и назвала продукты, которые уменьшают тягу к нему.

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