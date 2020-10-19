Осеннее время – лучшее время позаботиться о себе и о своем здоровье. Обязательно прочитайте, и вы узнаете как травами укрепить иммунитет, уберечь себя от стрессов и усталости, сохранить запас сил и энергии, не оставив простуде никаких шансов.

ЖЕНЬШЕНЬ. Китайцы называют женьшень — корень жизни или лекарство от всего. Биологически активные вещества, которые содержаться в корне женьшеня применяются для укрепления иммунитета, после длительных тяжелых болезней и реабилитации. Так же отлично подходит спортсменам при высоких физических нагрузках.

ЭХИНАЦЕЯ. Отлично борется с преждевременным старением. Комплексно воздействует на укрепление иммунитета, останавливает размножение вирусов гриппа и герпеса, стрептококков и стафилококков, кишечной палочки. Повышает эффективность работы всех систем организма. Также очищает кровь и лимфу.

ШИПОВНИК. Отвар шиповника эффективен для профилактики и лечения ОРВИ в зимнее и осеннее время года. Вкусный и полезный отвар шиповника, насыщенный микроэлементами и витаминами, рекомендован для повышения иммунитета и улучшения работы всего организма.

ЭЛЕУТОРОКОКК. Повышает иммунитет. Применяется при переутомлении, упадке сил, используется в период реабилитации после различных заболеваний.

СОЛОДКА. Она укрепляет иммунитет и способствует долголетию. В Древнем Китае корень солодки наравне с женьшенем считался едва ли не самым лучшим средством для поднятия иммунитета. Кроме того, солодка – хорошее тонизирующее, противовирусное и противовоспалительное средство.

ЛОФАНТ ТИБЕТСКИЙ. Мощный биостимулятор здоровья. Травянистое растение с огромным количеством полезных веществ, которые действуют непосредственно на иммунную систему, широко используется тибетскими монахами.

РЕЦЕПТ:

ЧАЙ ИЗ ШИПОВНИКА.

Шиповник измельчить в кофемолке.

4-5 столовых ложек молотого шиповника залить водой 80-90 градусов в термосе. Напиток должен настаиваться 12 часов.

Пить по 1 стакану с ложкой меда за 20 минут до еды.

Не забывайте про противопоказания.

А вы какие чаи пьете для повышения иммунитета в осенне-зимний период?