Как повысить и укрепить иммунитет осенью: эксперт назвала эффективные средства

С наступлением холодного времени года у многих людей возникает вопрос, как повысить иммунитет, чтобы не болеть. Сделать это возможно при помощи иммуностимулирующих трав.

Такими подробностями поделилась диетолог Екатерина Романова на личной странице в Instagram. Кроме того, эксперт отметила, что при помощи данных трав можно также уберечь себя от стрессов и усталости, сохранить запас сил и энергии, не оставив простуде никаких шансов.

Женьшень

Китайцы называют женьшень – корень жизни или лекарство от всего. Биологически активные вещества, которые содержаться в корне данного травянистого растенья применяются для укрепления иммунитета, после длительных тяжелых болезней и реабилитации. Также отлично подходит спортсменам при высоких физических нагрузках.

Корень женьшеня maskshop.ru

Эхинацея

Отлично борется с преждевременным старением. Комплексно воздействует на укрепление иммунитета, останавливает размножение вирусов гриппа и герпеса, стрептококков и стафилококков, кишечной палочки. Повышает эффективность работы всех систем организма. Также очищает кровь и лимфу.

shop.evalar.ru

Шиповник

Отвар шиповника эффективен для профилактики и лечения ОРВИ в зимнее и осеннее время года. Он насыщенный микроэлементами и витаминами, рекомендован для повышения иммунитета и улучшения работы всего организма.

segodnya.ua

Элеутерококк

Повышает иммунитет. Применяется при переутомлении, упадке сил, используется в период реабилитации после различных заболеваний.

botanichka.ru

Солодка

Данное травянистое растение укрепляет иммунитет и способствует долголетию. В Древнем Китае корень солодки наравне с женьшенем считался едва ли не самым лучшим средством для поднятия иммунитета. Кроме того, солодка – хорошее тонизирующее, противовирусное и противовоспалительное средство.

Корень солодки agronom.guru

Лофант тибетский

Мощный биостимулятор здоровья. Травянистое растение с огромным количеством полезных веществ, которые действуют непосредственно на иммунную систему, широко используется тибетскими монахами.

treespk.com

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