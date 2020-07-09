Как получить идеальную фигуру: диетолог дала шесть простых советов
Австралийский диетолог Лиан Уорд дала шесть советов, которые помогут похудеть и надолго сохранить желаемый вес.
Простыми рекомендациями женщина поделилась с изданием Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Не заедать стресс
Заедать стресс и плохое настроение – плохая привычка. Лучше в такие моменты читать книгу или просто прогуляться. Часто люди путают жажду с голодом, поэтому для начала лучше сделать глоток воды, в которую можно добавить лимон.
На ужин – напиток из овощей
Експерт рекомендует есть на ужин салат или овощи, из которых можно сделать смузи. Например, идеально подойдет сочетание шпината и цуккини.
"Добавьте к овощному смузи чесночные сухарики и оливковое масло, чтобы сделать напиток вкуснее", – отметила Уорд.
Не злоупотреблять полуфабрикатами
Употребление полуфабрикатов следует уменьшить до двух раз в неделю. А еще лучше – отдавать предпочтение здоровым жирам: авокадо, орехи или нерафинированное оливковое масло.
Есть внимательно и медленно
Нужно медленно и "сознательно" есть, не отвлекаться на просмотр телевизора или чтения соцсетей в телефоне. Это займет 15-20 минут. Также Уорд напомнила, что ощущение сытости наступает только через 20 минут. Поэтому не нужно сразу максимально заполнять свой желудок.
Двигать своим телом
Не стоит забывать о пользе движения. Если диета дает 70 процентов похудения, то движение – 30 процентов. Уорд считает, что желательно проходить по десять тысяч шагов в день. Также старайтесь подниматься и спускаться как можно больше в течение рабочего дня, чтобы оставаться подвижными и здоровыми.
Пить воду до и во время еды
Австралийка советует пить воду до и во время приема пищи. Этот полезный лайфхак убережет вас от переедания и обезвоживания.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Альбина Комиссарова посоветовала, что есть до и после тренировки.