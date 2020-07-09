Как получить идеальную фигуру: диетолог дала шесть простых советов

Австралийский диетолог Лиан Уорд дала шесть советов, которые помогут похудеть и надолго сохранить желаемый вес.

Простыми рекомендациями женщина поделилась с изданием Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Не заедать стресс

Заедать стресс и плохое настроение – плохая привычка. Лучше в такие моменты читать книгу или просто прогуляться. Часто люди путают жажду с голодом, поэтому для начала лучше сделать глоток воды, в которую можно добавить лимон.

Заедать стресс нельзя 1News

На ужин – напиток из овощей

Експерт рекомендует есть на ужин салат или овощи, из которых можно сделать смузи. Например, идеально подойдет сочетание шпината и цуккини.

"Добавьте к овощному смузи чесночные сухарики и оливковое масло, чтобы сделать напиток вкуснее", – отметила Уорд.

Не злоупотреблять полуфабрикатами

Употребление полуфабрикатов следует уменьшить до двух раз в неделю. А еще лучше – отдавать предпочтение здоровым жирам: авокадо, орехи или нерафинированное оливковое масло.

Полуфабрикаты вредны для здоровья 1News

Есть внимательно и медленно

Нужно медленно и "сознательно" есть, не отвлекаться на просмотр телевизора или чтения соцсетей в телефоне. Это займет 15-20 минут. Также Уорд напомнила, что ощущение сытости наступает только через 20 минут. Поэтому не нужно сразу максимально заполнять свой желудок.

Двигать своим телом

Не стоит забывать о пользе движения. Если диета дает 70 процентов похудения, то движение – 30 процентов. Уорд считает, что желательно проходить по десять тысяч шагов в день. Также старайтесь подниматься и спускаться как можно больше в течение рабочего дня, чтобы оставаться подвижными и здоровыми.

Пить воду до и во время еды

Австралийка советует пить воду до и во время приема пищи. Этот полезный лайфхак убережет вас от переедания и обезвоживания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Альбина Комиссарова посоветовала, что есть до и после тренировки.