Как похудеть за неделю на 7 кг: самая эффективная диета

Весенняя диета на водной основе — отличный выбор для тех, кто хочет похудеть. Ведь благодаря ей можно сбросить от 4 до 7 кг за неделю.

Как сообщает Diet-Diet, суть данной методики заключается в употреблении свежих овощей и фруктов (кроме бананов), а также овощных пюре и бульонов. Также весенняя диета на водной основе запрещает употреблять сладости и фастфуд.

Как соблюдать весеннюю диету на водной основе

Фото: FoodandHealth

Употреблять много свежих овощей и фруктов;

Выпивать 1-2 литра чистой воды в день;

Заниматься физическими активностями;

Отказаться от сладостей и алкоголя;

Считать калории.

Меню диеты на неделю

Фото: FoodandHealth

Понедельник

Завтрак: овощи на пару — спаржа или свекла, без добавления соли и специй;

Обед: овощной бульон;

Ужин: ржаной тост и горсть свежих ягод.

Вторник

Водный день: употребление большого объема жидкости — до 2,5 литров в день.

Среда

Завтрак: свежие фрукты и ягоды;

Обед: овощное пюре;

Ужин: салат из фруктов, заправленный не жирным йогуртом.

Четверг

Водный день: употребление медово-лимонного напитка, можно добавить имбирь.

Пятница

Завтрак: яйцо вкрутую;

Обед: салат с рукколой и томатами;

Ужин: жиросжигающий коктейль на основе имбиря.

Суббота

Разгрузочный день на кефире и печеных яблоках.

Воскресенье

Завтрак: 150 грамм творога;

Обед: овощной суп-пюре;

Ужин: медовый напиток.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американские медики и специалисты назвали одну из самых популярных диет на 2019 год. Этот тип питания помогает похудеть и не набрать вес снова.

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