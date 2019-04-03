Как похудеть за неделю на 7 кг: самая эффективная диета

Весенняя диета на водной основе — отличный выбор для тех, кто хочет похудеть. Ведь благодаря ей можно сбросить от 4 до 7 кг за неделю.
Как сообщает Diet-Diet, суть данной методики заключается в употреблении свежих овощей и фруктов (кроме бананов), а также овощных пюре и бульонов. Также весенняя диета на водной основе запрещает употреблять сладости и фастфуд.
Как соблюдать весеннюю диету на водной основе
Фото: FoodandHealth
Употреблять много свежих овощей и фруктов;
Выпивать 1-2 литра чистой воды в день;
Заниматься физическими активностями;
Отказаться от сладостей и алкоголя;
Считать калории.
Меню диеты на неделю
Фото: FoodandHealth
Понедельник
Завтрак: овощи на пару — спаржа или свекла, без добавления соли и специй;
Обед: овощной бульон;
Ужин: ржаной тост и горсть свежих ягод.
Вторник
Водный день: употребление большого объема жидкости — до 2,5 литров в день.
Среда
Завтрак: свежие фрукты и ягоды;
Обед: овощное пюре;
Ужин: салат из фруктов, заправленный не жирным йогуртом.
Четверг
Водный день: употребление медово-лимонного напитка, можно добавить имбирь.
Пятница
Завтрак: яйцо вкрутую;
Обед: салат с рукколой и томатами;
Ужин: жиросжигающий коктейль на основе имбиря.
Суббота
Разгрузочный день на кефире и печеных яблоках.
Воскресенье
Завтрак: 150 грамм творога;
Обед: овощной суп-пюре;
Ужин: медовый напиток.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американские медики и специалисты назвали одну из самых популярных диет на 2019 год. Этот тип питания помогает похудеть и не набрать вес снова.
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