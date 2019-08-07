Как похудеть за лето: диетолог назвала эффективный метод

Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как похудеть за лето.

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала примерное меню из летней диеты на день.

"Лето еще в разгаре, поэтому моя любимая летняя программа сильно актуальна. Она отлично подойдет для любителей фруктов. Делюсь ею с вами тут, чтоб каждый мог попробовать свои силы", — написала Усенко.

Фото: hochu.ua

Примерное меню

Подъем: 1-2 стакана воды.

Завтрак: хлеб цельнозерновой (40 г) + 1/3 мякоти авокадо или 5 г сливочного масла + 30 г сыра (любой жирности) + 2 яйца (в любом виде) + 150 г овощей (в любом виде) + 5 мл растительного масла + 100 г фруктов/ягод.

Перекус: 250 г фруктов/ягод (на выбор) + 20 г орехов/семечек/черного шоколада (больше 85% какао).

Обед: картофель молодой или любой печеный картофель 130 г (в готовом виде) + 150 г овощей (в любом виде) + 5 мл растительного масла + 10 г семечек (на выбор или смесь) + 50 г курочки (в готовом виде) или 50 г сыра (нежирного) + 100 г фруктов/ягод (на выбор).

Ужин: 200 г овощей (в любом виде) + 5 мл растительного масла + 130 г рыбки/морепродуктов (в готовом виде).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Усенко рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.

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