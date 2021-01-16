Как похудеть за 10 дней без диет и спорта: известная модель дала совет

Британская модель Даниэль Ллойд поделилась снимками, на которых показала, как похудела за 10 дней. Она рассказала, как быстро прийти в форму без всяких ограничений.

По ее словам, она не придерживалась диеты. Соответствующие фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).

Как сообщила модель, она выпивала по два кетоновых напитка каждый день. А их эффект основан на временном использовании кетонов в качестве основных источников клеточной энергии вместо жира и глюкозы.

Даниэль Ллойд похудела за 10 дней Instagram Даниэль Ллойд

Кроме того, Ллойд отметила, что в этот период она не занималась спортом, а снизила потребление углеводов.

Также у знаменитости благодаря напиткам появилось больше энергии и улучшился сон.

Даниэль Ллойд похудела без всяких ограничений Instagram Даниэль Ллойд

Даниэль Ллойд пришла в форму за 10 дней Instagram Даниэль Ллойд

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