Как похудеть за 10 дней без диет и спорта: известная модель дала совет
Британская модель Даниэль Ллойд поделилась снимками, на которых показала, как похудела за 10 дней. Она рассказала, как быстро прийти в форму без всяких ограничений.
По ее словам, она не придерживалась диеты. Соответствующие фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).
Как сообщила модель, она выпивала по два кетоновых напитка каждый день. А их эффект основан на временном использовании кетонов в качестве основных источников клеточной энергии вместо жира и глюкозы.
Кроме того, Ллойд отметила, что в этот период она не занималась спортом, а снизила потребление углеводов.
Также у знаменитости благодаря напиткам появилось больше энергии и улучшился сон.
Как сообщал OBOZREVATEL, популярная украинская певица София Егорова рассказала, как сохранить форму во время новогодних праздников. Она посоветовала заниматься спортом и правильно питаться.